Отменен домашний арест подозреваемого по делу о смерти Далгатова

04 февраля 2024, 15:55

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Суд отменил решение о домашнем аресте одного из подозреваемых по делу о смерти Курбана Далгатова в отделе полиции Махачкалы. Еще один полицейский оставлен под домашним арестом.

Как писал "Кавказский узел", 15 января Советский райсуд Махачкалы отправил под домашний арест до 11 марта двух сотрудников полиции, задержанных по делу о смерти Курбана Далгатова.

12 января стало известно, что по делу о смерти Курбана Далгатова задержаны двое оперуполномоченных райотдела полиции. Им инкриминируется то, что они не пресекли противоправные действия своих коллег в отношении Далгатова. Суд при избрании меры пресечения учел, что у одного из них на иждивении находятся родители-инвалиды, а другой участвовал в боевых действиях. 16 января суд отправил под домашний арест еще одного оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району.

Муслиму Керимову, одному из подозреваемых по делу о смерти Курбана Далгатова, изменили меру пресечения, отменив домашний арест, сообщил 3 февраля в своем телеграм-канале заместитель главы ОНК по Дагестану Шамиль Хадулаев. "Магомедшапи Магомедшапиева суд оставил под домашним арестом", - написал он. Отправлен ли Керимов в СИЗО, в публикации не уточняется.

Муслим Керимов и Магомедшапи Магомедшапиев – двое полицейских, которые 15 января были отправлены под домашний арест по делу "о пытках и причинении смерти по неосторожности жителю Махачкалы в здании местного РОВД", указано в публикации, размещенной 15 января на сайте Советского райсуда Махачкалы.

"Постановления [о домашнем аресте] могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан", - говорится в публикации.

По состоянию на 15.50 мск 4 февраля, на сайтах Советского райсуда и Верховного суда Дагестана нет информации о рассмотрении жалоб на меру пресечения для Керимова и Магомедшапиева. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется на странице поиска на сайте Верховного суда республики.

Напомним, по делу о смерти Далгатова подозреваются 11 человек, сообщил 17 января "Кавказскому узлу" Шамиль Хадулаев. "Под стражей остаются шесть обвиняемых, в том числе Курбанов и Маликов. Им сегодня продлили содержание под стражей. Один фигурант, заместитель начальника уголовного розыска — без меры пресечения. Он активно сотрудничает со следствием. И четверо под домашним арестом. Трое были свидетелями, им предъявили обвинение и отправили под домашний арест. Одного перевели под домашний арест из СИЗО", - рассказал он.

Курбан Далгатов умер 20 января 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

По данным полиции, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

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