Следствие сообщило о задержанном силовике по делу о смерти Джабраилова

20 августа 2024, 16:16

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Командир отделения полка патрульно-постовой службы, применивший насилие к задержанному участнику военной операции на Украине Ахмеду Джабраилову, задержан по делу о превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа стало известно, что родители Ахмеда Джабраилова Исмаил Джабраилов и Хадижат Гасанова направили обращения Владимиру Путину и руководителям государственных и следственных органов, заявив, что причастные к смерти их сына пытаются избежать ответственности. 13 августа Хадижат Гасанова повторно обратилась к Путину и руководителям МВД, СКР, Генпрокуратуры и ФСБ и попросила их взять дело под личный контроль. 16 августа она упрекнула Меликова за отсутствие реакции на смерть ее сына, который лишь лишь за неделю до этого вернулся из зоны военной операции, где служил в спецназе "Ахмат". 19 августа близкие Джабраилова рассказали, что от представителей властей и силовых структур не поступило ответов на обращения. В отношении причастных к смерти задержанного должно быть возбуждено уголовное дело, заявил глава ОНК Дагестана.

Житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в Советском райотделе полиции. 27 июля глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова. По данному факту ведется доследственная проверка, сообщили в МВД.

Сотрудника полиции, командира отделения полка патрульно-постовой службы управления МВД России по г. Махачкале задержали в Дагестане по уголовному делу о превышении полномочий и причинении телесных повреждений после гибели мужчины, доставленного в отдел полиции, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следкома России по Дагестану.

По версии следствия, 9 июля в отдел полиции по Советскому району Махачкалы за нарушение общественного порядка был доставлен 48-летний местный житель, в отношении которого подозреваемый применил физическое насилие, в том числе с применением специальных средств. Сотрудник полиции нанес ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела, из-за которых мужчина умер. Полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщило агентство со ссылкой на ведомство.

Следком сообщил, что подозреваемый задержан по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111) и превышении должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

На сайте и в Telegram-канале управление Следкома России по Дагестану на 16.10 мск не содержится сообщений о задержании подозреваемого

О задержании сотрудника полиции, не называя его имени, сообщил сегодня и председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. По его данным, подозреваемый в причастности к смерти Ахмеда Джабраилова был задержан ночью.

Напомним, в этом же отделе полиции в январе 2023 года умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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