04 сентября 2024, 00:22

Два силовика задержаны по делу о смерти Джабраилова в отделе полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие задержало двух сотрудников патрульно-постовой службы по делу о смерти участника Ахмеда Джабраилова 9 июля в Советском РОВД Махачкалы, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа сестра Ахмеда Джабраилова, умершего после пыток в махачкалинском отделении полиции, заявила, что его родители выразили удовлетворение результатами экспертизы, но требуют наказать всех силовиков, причастных к избиению Джабраилова. Добиться начала расследования и ареста одного из силовиков помог общественный резонанс, отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана (ОНК) Шамиль Хадулаев. Он также сообщил, что следователи взяли с него расписку о запрете разглашать сведения по делу о смерти Ахмеда Джабраилова, умершего в отделении полиции Махачкалы. Результаты расследования дела запросил руководитель Следкома Александр Бастрыкин.

Боец спецназа "Ахмат" Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в Советском райотделе полиции. 27 июля Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова. По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного в результате удушения.

О задержании еще двух сотрудников полиции по делу о смерти Ахмеда Джабраилова сообщил вечером 3 сентября председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Произошло задержание еще двух сотрудников полка ППС по делу о смерти участника СВО Ахмеда Джабраилова 9 июля в Советском РОВД Махачкалы", - написал он в своем Telegram-канале.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники связали падения задержанных из окон со страхом пыток в полиции", "Мать Джабраилова упрекнула Меликова за игнорирование ее обращений", "Два жителя Дагестана пожаловались на пытки".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 сентября 2024, 01:21

  • Путин предложил трех кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

    На рассмотрение парламента Кабардино-Балкарии президент Российской Федерации Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы республики. Это действующий глава Казбек Коков, депутат республиканского парламента Алексей Войтов и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев.

03 сентября 2024, 23:44

03 сентября 2024, 23:19

03 сентября 2024, 22:48

  • Силовики получили сроки за избиение Тимура Дербичева и получение взятки

    Сотрудник полиции Идрис Фаргиев приговорен к пяти годам колонии по делу об избиении в Магасе Тимура Дербичева. Два других полицейских получили сроки по делу о взятке за отказ от возбуждения уголовного дела против Дербичева по обвинению в хранении наркотиков, в котором его заставляли признаться.

03 сентября 2024, 21:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи