Хадулаев столкнулся с запретом разглашать сведения по делу о смерти Джабраилова

26 августа 2024, 09:16

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что следователи взяли с него расписку о запрете разглашать сведения по делу о смерти Ахмеда Джабраилова, умершего в отделении полиции Махачкалы. Результаты расследования дела запросил руководитель Следкома Александр Бастрыкин.

Как информировал "Кавказский узел", 21 августа сестра Ахмеда Джабраилова, умершего после пыток в махачкалинском отделении полиции, заявила, что его родители выразили удовлетворение результатами экспертизы, но требуют наказать всех силовиков, причастных к избиению Джабраилова. Добиться начала расследования и ареста одного из силовиков помог общественный резонанс, отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана (ОНК) Шамиль Хадулаев.

По словам Шамиля Хадулаева, сотрудники следственного отдела СКР по Советскому району Махачкалы взяли с него расписку о запрете разглашать информацию предварительного расследования по делу о смерти Ахмеда Джабраилова.

"Я на самом деле понятия не имею о материалах данного дела и почему у меня взяли расписку о неразглашении материалов дела", – отметил Хадулаев 25 августа в своем телеграм-канале.

Он добавил, что мог отказаться писать расписку, однако у него брали показания по делу и это уже, согласно версии следствия, считается, что Хадулаев частично осведомлен о деле.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о смерти Джабраилова. По делу о смерти Джабраилова обвинен командир отделения полка ППСМ управления МВД по Махачкале Гамзат Абдулганиев, сообщил "Черновик".

Напомним, боец спецназа "Ахмат" Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в Советском райотделе полиции. 27 июля Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова.

По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного в результате удушения.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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