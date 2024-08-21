Результаты экспертизы обнадежили родных Джабраилова

21 августа 2024, 22:55

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Родители умершего после пыток в махачкалинском отделении полиции Ахмеда Джабраилова выразили удовлетворение результатами экспертизы, но требуют наказать всех силовиков, причастных к его избиению, рассказала сестра Джабраилова. Добиться начала расследования и ареста одного из силовиков помог общественный резонанс, заявил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа следователи отчитались о задержании полицейского, подозреваемого в применении насилия к задержанному Ахмеду Джабраилову. Дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Судмедэкспертиза подтвердила, что задержанный полицейскими в Махачкале Ахмед Джабраилов умер от удушения, сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. Суд в Махачкале 21 августа арестовал на два месяца сотрудника патрульно-постовой службы по делу о смерти Джабраилова. Силовик избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного, предположило следствие.

Житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в Советском райотделе полиции. 27 июля глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова.

Сестра Джабраилова Мадина рассказала, что родных Джабраилова принял по заявлению матери погибшего первый заместитель Следкома по Дагестану Александр Супрун.

"В ходе приема были подняты наболевшие вопросы, были получены ответы. Например, был поставлен вопрос, что не все виновные могут быть наказаны. Но нас заверили, что следствие пройдет максимально объективно, что все виновные понесут должное наказание, будет дана оценка действиям всех сотрудников, в том числе действиям медицинских сотрудников, которые, по нашему мнению, не оказали должной помощи", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Мадина отмечает, что родителям все еще очень тяжело, несмотря на то, что в деле, наконец, есть подвижки.

"Они тяжело переживают. Но то, что экспертиза пришла честная, это, конечно, их успокоило. Дело, наконец, заведено, хоть и спустя 40 дней. Это как-то успокаивает родителей. Пока только один задержанный. Они хотят, чтобы все, кто виновен, понесли наказание. Врач, которая была на месте, сказала, что на брата надели две пары наручников. Вот такое зверство", - указала она.

Мать Ахмеда Джабраилова официально признана потерпевшей по делу о смерти сына, рассказал "Кавказскому узлу" источник, знакомый с ситуацией.

"Маму Джабраилова признали потерпевшей по этому делу. Как вы знаете, уже задержан один человек в рамках дела о смерти Джабраилова. Задержан один из тех силовиков, который принимал самое активное участие в избиении Джабраилова. Он бил его в спину, по голове, прыгал на него коленями, был по шее, по груди", - рассказал он.

По словам собеседника, задержания одного силовика не достаточно.

"Как минимум четыре-пять человек должны понести наказание за убийство. Родные Джабраилова также хотят добиться наказания тех силовиков, которые бездействовали и таким образом не помешали избиению Джабраилова", - отметил он.

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев считает, что результаты экспертизы разрушают версию силовиков.

"Он был взбудоражден. Все же он был контужен. Силовики списали это на то, что якобы не дружил с головой, был под наркотиками. А оказалось, что нет. Экспертиза показала, что он не был пьян или под наркотиками. Видимо, все же травма дала о себе знать. Силовики этого не поняли, и вот итог - их отношение к человеку, который недавно вернулся с СВО. Экспертиза фактически разрушает изначальную версию силовиков", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, даже если Джабраилов был под воздействием каких-то веществ, полицейские не должны были бить его.

"Если он был невменяемым, так поместите его в комнату, снимите наручники, позовите врача, пусть осмотрит и помогает ему. Они его привели и стали толпой бить. Это никак не укладывается в логику действия полицейских", - отметил правозащитник.

Хадулаев уверен, что общественный резонанс сдвинул дело с мертвой точки.

"Джабраилов умер 9 июля, сотрудник полиции арестован 19 августа. Это не обычные сроки расследования в подобных делах. Общественный резонанс помог сдвинуть дело с мертвой точки. Силовики говорят, что нет, все равно завели бы дело, наказали бы виновных, но если это так, то почему до сих пор никого не задерживали, несмотря на то, что был установлен факт преступления силовиками в виде видеодоказательства. Кроме того, через шесть часов после смерти Курбана Далгатова в этом же отделе были задержаны опера, при этом даже видеофиксации не было. Так что общественный резонанс помог в этом деле", - указал он.

Напомним, о том, что боец "Ахмата" Ахмед Джабраилов за неделю до задержания вернувшийся из зоны специальной военной операции умер от асфиксии, заявила его мать Хадижат Гасанова 13 августа в обращении к Путину и руководителям МВД, СКР, Генпрокуратуры и ФСБ, попросив их взять дело под личный контроль. "В результате насильственных действий, ударов электрошокером, нанесения ударов в область лица и иных частей тела, а также умышленных действий в виде удушения Джабраилов умер в отделе полиции Советского района Махачкалы от асфиксии", - сказала Хадижат Гасанова.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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