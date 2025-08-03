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13:03, 3 августа 2025

Близкие Далгатова анонсировали кассационную жалобу на приговор силовику

Силовики ведут Ислама Атавова. Фото: "Черновик" (лицо силовика заретушировано в исходной публикации https://chernovik.net/news/atavov-dayot-ne-sovsem-pravdivye-pokazaniya-i-vygorazhivaet-sebya-roditeli-ubitogo-v-sovetskom)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение суда, оставившего без изменений приговор бывшему полицейскому Исламу Атавову по делу о смерти махачкалинца Курбана Далгатова, не удовлетворило сторону потерпевших. На процессе по делу остальных обвиняемых в пытках продолжаются допросы свидетелей.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова, признав его виновным по делу о смерти Курбана Далгатова. Адвокат семьи Далгатова Мадина Алиева обжаловала приговор, но Верховный суд Дагестана оставил его в силе.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы , обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину. В ноябре Советский райсуд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. Аналогичные просьбы озвучили Имран Рустамов и Адис Исаков. Верховный суд Дагестана в марте не удовлетворил жалобу на отправку Имрана Рустамова в зону СВО.

На всех июльских заседаниях по делу о смерти Курбана Далгатова велись допросы свидетелей обвинения, сообщил 2 августа корреспонденту "Кавказского узла" источник, близкий к семье Далгатова.

«Допрашивают свидетелей, они расказывают, как были там, что слышали. Их показания фактически подтверждают то, что они говорили на [досудебном] следствии», - рассказал он, не исключив, что допросы свидетелей займут еще несколько месяцев.

По его данным, защита готовит кассационную жалобу на приговор Исламу Атавову, но пока не получила полный текст судебного решения. "И потому невозможно определить, чем руководствовался суд, отвергая [апелляционную] жалобу", - сказал он.

Согласно материалам дела, Ислам Атавов играл значительную роль в пытках Курбанова.

Есть неподтвержденная информация о том, что Имран Рустамов погиб в военной операции, добавил источник. "Но это слухи, за достоверность которых пока никто не ручается", - подчеркнул он.

Еще необходимо допросить 22 свидетелей

Мать Курбана Далгатова Раиса Далгатова сегодня также предположила, что допрос свидетелей продлится еще несколько месяцев. «По данным прокуратуры, еще необходимо допросить 22 свидетелей», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она подтвердила, что на приговор Исламу Атавову будет подана кассационная жалоба. «Раз уж мы начали здесь бороться, то надо идти до конца», - пояснила Раиса Далгатова. Женщина добавила, что, по ее данным, Имран Рустамов числится пропавшим без вести.

Напомним, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. На заседании суда 7 июля потерпевший Булат Атаев рассказал, как его пытали и как он слышал крики Далгатова.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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