Второй потерпевший по делу об убийстве Далгатова рассказал о пытках

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На суде по делу жителя Махачкалы Курбана Далгатова, умершего после задержания силовиками, дал показания второй потерпевший Булат Атаев, который рассказал, как его пытали и как он слышал крики Далгатова.

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Дело еще двух силовиков, Атавова и Бабаева, заключивших досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В декабре 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти Курбана Далгатова, а в ноябре того же года удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине.

На прошедшем 2 июля заседании по делу об убийстве жителя Махачкалы Курбана Далгатова в отделе полиции допрашивали Булата Атаева, которого пытали вместе с Далгатовым, его дело объединено с делом Далгатова, а их интересы представляет общий адвокат, рассказал 7 июля корреспонденту "Кавказского узла" источник, близкий к семье Далгатовых.

"Он рассказал, как сначала пытали его самого <...>. Потом он слышал крики Далгатова, которого пытали, и пытавших его полицейских, но видеть этого всего не видел, поскольку его насильно удерживали в кабинете", - рассказал источник, добавив, что Атаев назвал фамилии силовиков, участвовавших, по его словам, в пытках.

По его данным, в настоящее время под судом находятся девять человек из арестованных ранее тринадцати (еще один заключил досудебное соглашение, а трое подписали контракт, уйдя на СВО).

Источник также сообщил, что представляющая интересы семьи Далгатова и Атаева адвокат Мадина Алиева не стала подавать жалобу на отправку в зону СВО Адиса Исакова, "поскольку ее доводы все равно отклоняют". Про уехавших в зону СВО, по его словам, никакой информации нет – находятся ли они на линии боевого соприкосновения или в тылу. "Никакой информации не дают, просто говорят, что они в зоне СВО", - отметил источник.

Комментируя сам факт дачи Атаевым показаний, руководитель "Команды против пыток" (внесена Минюстом в реестр иноагентов) Сергей Бабинец подчеркнул, что показания такого рода могут быть важным элементом для установления истины по делу, но не решающим. "Так как в данном случае свидетель не видел процесса пыток, а только слышал крики, то в сочетании с другими доказательствами, медицинскими документами, видеозаписями, показаниями других свидетелей, это может существенно повлиять на ход судебного следствия и решение, которое суд будет принимать в конечном итоге", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мать Далгатова Раиса Далгатова отметила, что пока и она, и ее муж относятся к проходящему суду "неудовлетворительно". "Создается такое впечатление, что процесс затягивают, сейчас продлили еще на три месяца» - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Далгатова также отметила, что на последнем заседании никаких посторонних людей не было, в отличии от заседания, на котором опрашивали Атавова, заключившего досудебное соглашение. Характеризуя состояние подсудимых, Далгатова подчеркнула, что ни один из них не выказывает признаков раскаяния. "Нет, никто не раскаивается. У них все хорошо. Они даже улыбаются, считают себя невиновными и даже не могут объяснить, почему они сделали все это", - рассказала она.

Следующее заседание суда состоится 9 июля.

Напомним, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии следствия, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, его доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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