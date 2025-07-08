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02:28, 8 июля 2025

Второй потерпевший по делу об убийстве Далгатова рассказал о пытках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На суде по делу жителя Махачкалы Курбана Далгатова, умершего после задержания силовиками, дал показания второй потерпевший Булат Атаев, который рассказал, как его пытали и как он слышал крики Далгатова.

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Дело еще двух силовиков, Атавова и Бабаева, заключивших досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В декабре 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти Курбана Далгатова, а в ноябре того же года удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. 

На прошедшем 2 июля заседании по делу об убийстве жителя Махачкалы Курбана Далгатова в отделе полиции допрашивали Булата Атаева, которого пытали вместе с Далгатовым, его дело объединено с делом Далгатова, а их интересы представляет общий адвокат, рассказал 7 июля корреспонденту "Кавказского узла" источник, близкий к семье Далгатовых.

"Он рассказал, как сначала пытали его самого <...>. Потом он слышал крики Далгатова, которого пытали, и пытавших его полицейских, но видеть этого всего не видел, поскольку его насильно удерживали в кабинете", - рассказал источник, добавив, что Атаев назвал фамилии силовиков, участвовавших, по его словам, в пытках.

По его данным, в настоящее время под судом находятся девять человек из арестованных ранее тринадцати (еще один заключил досудебное соглашение, а трое подписали контракт, уйдя на СВО).

Источник также сообщил, что представляющая интересы семьи Далгатова и Атаева адвокат Мадина Алиева не стала подавать жалобу на отправку в зону СВО Адиса Исакова, "поскольку ее доводы все равно отклоняют". Про уехавших в зону СВО, по его словам, никакой информации нет – находятся ли они на линии боевого соприкосновения или в тылу. "Никакой информации не дают, просто говорят, что они в зоне СВО", - отметил источник.

Комментируя сам факт дачи Атаевым показаний, руководитель "Команды против пыток" (внесена Минюстом в реестр иноагентов) Сергей Бабинец подчеркнул, что показания такого рода могут быть важным элементом для установления истины по делу, но не решающим. "Так как в данном случае свидетель не видел процесса пыток, а только слышал крики, то в сочетании с другими доказательствами, медицинскими документами, видеозаписями, показаниями других свидетелей, это может существенно повлиять на ход судебного следствия и решение, которое суд будет принимать в конечном итоге", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мать Далгатова Раиса Далгатова отметила, что пока и она, и ее муж относятся к проходящему суду "неудовлетворительно". "Создается такое впечатление, что процесс затягивают, сейчас продлили еще на три месяца» - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Далгатова также отметила, что на последнем заседании никаких посторонних людей не было, в отличии от заседания, на котором опрашивали Атавова, заключившего досудебное соглашение. Характеризуя состояние подсудимых, Далгатова подчеркнула, что ни один из них не выказывает признаков раскаяния. "Нет, никто не раскаивается. У них все хорошо. Они даже улыбаются, считают себя невиновными и даже не могут объяснить, почему они сделали все это", - рассказала она.

Следующее заседание суда состоится 9 июля.

Напомним, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии следствия, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, его доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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