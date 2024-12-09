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13:25, 9 декабря 2024

Обвиняемый по делу о смерти Далгатова приговорен к сроку в колонии

Курбан Долгатов. Фото: https://mash.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти задержанного Курбана Далгатова.

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель попросил приговорить к восьми годам лишения свободы Ислама Атавова, обвиняемого по делу о смерти Курбана Далгатова. Потерпевшая сторона просила расторгнуть досудебное соглашение Атавова ввиду того, что он, на их взгляд, неоднократно давал противоречивые показания, пытаясь уйти от более сурового наказания.

В июле было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы , обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. 5 ноября Советский райсуд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине.

Суд приговорил бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОП по Советскому району Махачкалы к 7,5 года колонии строгого режима, признав его виновным по части 5 статьи 286 УК РФ , сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

"По версии следствия и суда, подсудимый, 21 января 2023 года в группе лиц по предварительному сговору с сотрудниками ОУР ОП по Советскому району УМВД России по гор. Махачкала, применил пытки к доставленному в отдел гражданину, причинив ему телесные повреждения, от которых по неосторожности в результате удушения наступила его смерть", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Имя осужденного в сообщении не приводится, но отмечено, что его уголовное дело "было выделено в отдельное производство и направлено в суд в особом порядке".

В карточке дела Атавова на сайте Советского райсуда Махачкалы, по состоянию на 13.20 мск 9 декабря, нет информации о приговоре. Предыдущее заседание состоялось 6 декабря. "Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора", - говорится в графе "Результат".

Вероятно, приговор Атавову будет обжалован, спрогнозировал глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Ислам Атавов один из обвиняемых по делу об убийстве Курбана Далгатова [...] сегодня получил 7,5 лет строгого режима. Скорее всего приговор будет обжалован", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину.  Согласно материалам дела, Атавов играл "значительную роль" в пытках Курбанова, сообщила в июле "Кавказскому узлу" адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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Автор: "Кавказский узел"

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