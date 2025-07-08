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08:48, 8 июля 2025

Родные Джабраилова добились ареста четвертого силовика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четвертого подозреваемого по делу о смерти в отделении полиции в Махачкале Ахмеда Джабраилова задержали благодаря настойчивости его родственников, которые потребовали арестовать силовика. Они полагают, что следствие пытается замять дело.

Как писал "Кавказский узел", по делу о смерти участника боевых действий на Украине Ахмеда Джабраилова в  2024 году были арестованы командир отделения полка ППС и два сотрудника. Они подозреваются в превышении полномочий, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, назвав имена подозреваемых. В июне Советский райсуд Махачкалы продлил срок ареста силовикам, обвиняемым по делу о смерти в отделении полиции Ахмеда Джабраилова. Защита заявляет о невиновности обвиняемых, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. 

Дело о смерти Джабраилова расследуется по статьям о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). 20 августа следователи сообщили о задержании первого подозреваемого. По версии следствия, Джабраилова избили и применили к нему электрошокер.

Задержание четвертого подозреваемого по делу о смерти ветерана СВО Ахмеда Джабраилова в отделе полиции в Махачкале стало возможным  благодаря активности родных Джабраилова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. «Они обращались в прокуратуру, Следственный комитет выражали недоумение и возмущение – почему из шести человек, которые  участвовали в убийстве, арестованы только трое? И благодаря их активности был арестован четвертый подозреваемый», - заявил он.

То, что родным пришлось "поднять шум", чтобы добиться ареста четвертого  подозреваемого, подтвердила  сестра Джабраилова  Мадина
Джабраилова. «В прошлом году  в Интернет попало видео, на котором моего брата избивали в кабинете для допросов – и тех троих, кто там был, задержали. Недавно к нам в руки попало еще одно видео – с избиением Ахмеда на КПП. Мы обратились в Следственный комитет, но там первоначально не хотели их задерживать, заявляя, что , мол, не видно, кто это делает, и только  после того, как мы подняли шум, одного человека арестовали, но второму  пока так и оставили статус свидетеля», - рассказала она.

Джабраилова отметила, что у нее и ее родственников складывается впечатление, что Следственный комитет пытается замять дело. «Все эти видео, которые попали к нам – они же были у Следственного комитета год назад, но они ничего по ним не делали, пока эти видео не оказались у нас, и мы не подняли шум, обращаясь по всем адресам. Никакой информации мы от следствия не получаем», - подчеркнула она. Кроме того, по ее словам,  следствие не хочет привлекать к ответственности ни дежурных в отделе полиции, которые должны были остановить избиение, ни врачей, прибывших к избитому Джабраилову, которые  7-8 минут не оказывали ему помощь, что, возможно, не дало его спасти.

Мадина Джабраилова также подчеркнула, что родных Джабраилова пытаются изобразить  выступающими против государства и полиции в целом. "Но мы не против государства, мы против оборотней в погона, которые убили моего брата", - заключила она.

Коснувшись поднимаемой стороной защиты темы "преступной деятельности Джабраилова" она отметила, что у ее брата действительно была судимость, но это не означает, что он был каким-то криминальным элементом, и тем более – что из-за этого у подозреваемых было право его убить.

Адвокат подозреваемых в убийстве Джабраилова Эльдар Моллаев   конкретизировал, что имела в виду защита подозреваемых, говоря о «преступной деятельности» Джабраилова. «Когда вызвали полицию, чтобы задержать Джабраилова за неадекватное поведение, то в процессе его задержания участковый повредил руку – это было повреждение средней тяжести», - отметил адвокат.

Боец спецназа "Ахмат" Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля 2024 года в Советском райотделе полиции. 27 июля Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова. В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов, в причастности к его смерти обвинены 13 полицейских

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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