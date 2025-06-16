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23:57, 16 июня 2025

Защита настаивает на невиновности силовиков в смерти Джабраилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Советский райсуд Махачкалы продлил срок ареста силовикам, обвиняемым по делу о смерти в отделении полиции Ахмеда Джабраилова. Защита заявляет о невиновности обвиняемых, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. 

Как писал "Кавказский узел", по делу о смерти участника боевых действий на Украине Ахмеда Джабраилова в  2024 году были арестованы командир отделения полка ППС и два сотрудника. Они подозреваются в превышении полномочий, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, назвав имена подозреваемых.

Дело о смерти Джабраилов расследуется по статьям о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). 20 августа следователи сообщили о задержании первого подозреваемого. По версии следствия, Джабраилова избили и применили к нему электрошокер.

О том, что суд продлил срок ареста обвиняемых в убийстве Джабраилова, Хадулаев написал 16 июня в своем Telegram-канале. Он не уточнил, на какой срок продлена мера пресечения обвиняемым. 

“Сегодня было продление в суде содержания под стражей обвиняемых в убийстве участника СВО Ахмеда Джабраилова в отделе полиции по Советскому району Махачкалы”, - говорится в публикации Хадулаева. На сайте суда и официальном канале Объединенной пресс-службы судов Дагестана информация о заседании не опубликована. 

Шамиль Хадулаев процитировал выступление адвокатов обвиняемых, обнародовав позицию защиты силовиков. На заседании адвокат заявил, что "они не убийцы, они делают свою работу". 

“Уголовное дело было возбуждено под воздействием искусственно созданного заинтересованными лицами общественного резонанса,путем вброса в СМИ вырванного из общего контекста и представленного в иной интерпретации происходящего в отделе полиции события по предотвращению преступной деятельности Джабраилова с целью скомпрометировать правоохранительную систему Дагестана", – процитировал Хадулаев выступление защитника.

Активист отметил, что никаких сведений о “преступной деятельности” Джабраилова обнародовано не было. Он также задался вопросом, что было “вырвано из контекста” в деле, где существует видеозапись, доказывающая вину обвиняемых.

Боец спецназа "Ахмат" Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля 2024 года в Советском райотделе полиции. 27 июля Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова. В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов, в причастности к его смерти обвинены 13 полицейских

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Автор: "Кавказский узел"

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