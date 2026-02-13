×

Главная   /   Лента новостей
12:54, 13 февраля 2026

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Табличку в память об  убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской сорвали в тринадцатый раз - один раз на подъезде ее дома в Москве уничтожена оригинальная мемориальная доска и 12 временных табличек, установленных активистами.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 11 февраля активисты в одиннадцатый раз установили на доме Анны Политковской в Москве табличку с напоминанием о преднамеренном уничтожении мемориальной доски убитой журналистки: "Здесь в 2026 г. неонацистами была уничтожена мемориальная доска Анны Политковской". Уже к утру 12 февраля она была сорвана. Вечером 12 февраля у подъезда появилась двенадцатая по счету самодельная мемориальная табличка

27 января представители партии "Яблоко" в восьмой раз восстановили памятную табличку. Все предыдущие таблички, установленные в январе, были сорваны в среднем в течение суток после установки, а одна из жительниц дома заявила о намеренном уничтожении временных табличек. Табличка, установленная активистами партии "Яблоко", провисела полторы недели, но 6 февраля тоже была уничтожена. После этого оригинальный текст с разбитой мемориальной доски: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская", нанесли на фасад краской в виде трафаретной надписи на месте уничтоженной еще 18 января памятной доски, которая висела на этом месте почти 20 лет.  

Табличку в память об Анне Политковской сорвали в тринадцатый раз за последние три недели, сообщает сегодня RusNews.

В тринадцатый раз за месяц с дома Анны Политковской на Лесной улице в Москве исчезла памятная доска журналистке. 12 февраля поздно вечером активисты установили новую табличку, к утру ее уже не было. На стене подъезда осталась только трафаретная надпись, дублирующая текст оригинальной мемориальной доски.

18 января в доме на Лесной улице была в первый раз разбита мемориальная доска с именем Анны Политковской. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Автор: "Кавказский узел"

