Правозащитники заявили об укрывательстве предполагаемых убийц Баймурадовой властями России

Кишиневская конвенция, участниками которой являются и Россия, и Армения, обязывает государства помогать друг другу в расследовании уголовных дел, но запрос Еревана по делу уроженки Чечни Айшат Баймурадовой был проигнорирован.

Как писал "Кавказский узел", Следственный комитет Армении 3 февраля официально подтвердил данные правозащитников о подозреваемых в убийстве уроженки Чечни Айшат Баймурадовой. Ведомство впервые официально назвало имена фигурантов дела, отметив, что Россия запрос о помощи следствию проигнорировала. Также в СК отметили, что информация о подозреваемых направлена в Интерпол.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Баймурадова умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор "Кризисной группы СК SOS"* Давид Истеев. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Россия уже третий месяц не реагирует на официальный запрос Армении о правовой помощи в деле об убийстве Айшат Баймурадовой, хотя имеет прямые международные обязательства отвечать на такие запросы в кратчайшие сроки, указала "Кризисная группа СК SOS"*.

По данным правозащитников, запрос из Еревана был направлен 10 декабря 2025 года. Кишеневская конвенция о правовой помощи, которую подписали и Армения, и Россия, обязывает власти в течение пяти дней передавать такие запросы “компетентному органу” для исполнения, если структура, ставшая первоначальным адресатом, не может их исполнить непосредственно. При этом о переадресации запроса между ведомствами обязаны уведомить запрашивающую сторону.

В случае РФ запрос из Еревана получила Генпрокуратура, которая должна была передать запрос в Следственный комитет и сообщить об этом Армении. “Этого сделано не было. Если запрос невозможно исполнить (например, лицо скрывается), Россия обязана уведомить Армению о препятствиях. Также российская сторона должна была бы отчитаться, если бы задержала подозреваемых”, - говорится в публикации Telegram-канала группы.

Следователи в Армении “располагают данными, что подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой Саид-Хамзат Байсаров и Карина Иминова находятся на территории России”, поэтому игнорирование российскими правоохранителями запроса от армянских коллег “выглядит как прямое прикрытие киллеров”, отмечает, в свою очередь, Heda Media.

“Россия оставила без ответа международный запрос по делу об убийстве женщины (своей гражданки), бежавшей от системного насилия и искавшей защиты”, - подчеркивается в публикации проекта.

Тело Айшат Баймурадовой до сих пор остается в морге и власти Армении рассматривают возможность ее погребения по процедуре, предусмотренной для захоронения так называемых “бесхозных тел”. Петиция с призывом выдать тело Айшат ее друзьям для организации достойных похорон по состоянию на 6.00 мск сегодня набрала 215 подписей на сайте Change.org.

У чеченцев принято хоронить умерших земляков на родине в соответствии с нормами и правилами ислама, а если родственники умершего по каким-либо причинам не могут забрать тело и организовать погребение, эту обязанность “берут на себя либо знакомые, либо однотейповцы, или даже совершенно посторонние люди”, указал читатель “Кавказского узла” maribel.huel.

“А здесь при живых родственниках, односельчанах и однотейповцах труп убитой девушки несколько месяцев находится в морге, и никому, получается, до этого нет никакого дела. Такое безразличие просто не укладывается в голове. Поэтому лучший выход из ситуации – отдать тело Баймурадовой друзьям, готовым предать ее останки земле. Ну а семья пусть всю оставшуюся жизнь живет с этим”, - написал он.

“Ситуацию уже давно бы пора разрешить без сбора петиций, обращений к властям и всего остального. Есть убитая девушка, тело которой уже несколько месяцев находится в морге. Родственники игнорируют смерть члена семьи и не желают забирать труп, но есть друзья, готовые предать ее земле. Так почему бы не пойти им навстречу?” - рассуждает читатель “Кавказского узла” с ником nelson.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия и при этом публично критиковала кадыровскую власть.

Представители МВД Армении настаивают на выдаче тела Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. При этом спикер парламента Армении Ален Симонян выразил готовность помочь правозащитникам с урегулированием юридических формальностей в организации похорон.

