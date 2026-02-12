×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:04, 12 февраля 2026

Правозащитники заявили об укрывательстве предполагаемых убийц Баймурадовой властями России

Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кишиневская конвенция, участниками которой являются и Россия, и Армения, обязывает государства помогать друг другу в расследовании уголовных дел, но запрос Еревана по делу уроженки Чечни Айшат Баймурадовой был проигнорирован. 

Как писал "Кавказский узел", Следственный комитет Армении 3 февраля официально подтвердил данные правозащитников о подозреваемых в убийстве уроженки Чечни Айшат Баймурадовой. Ведомство впервые официально назвало имена фигурантов дела, отметив, что Россия запрос о помощи следствию проигнорировала. Также в СК отметили, что информация о подозреваемых направлена в Интерпол. 

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Баймурадова умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор "Кризисной группы СК SOS"* Давид Истеев. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Россия уже третий месяц не реагирует на официальный запрос Армении о правовой помощи в деле об убийстве Айшат Баймурадовой, хотя имеет прямые международные обязательства отвечать на такие запросы в кратчайшие сроки, указала "Кризисная группа СК SOS"*. 

По данным правозащитников, запрос из Еревана был направлен 10 декабря 2025 года. Кишеневская конвенция о правовой помощи, которую подписали и Армения, и Россия, обязывает власти в течение пяти дней передавать такие запросы “компетентному органу” для исполнения, если структура, ставшая первоначальным адресатом, не может их исполнить непосредственно. При этом о переадресации запроса между ведомствами обязаны уведомить запрашивающую сторону.

В случае РФ запрос из Еревана получила Генпрокуратура, которая должна была передать запрос в Следственный комитет и сообщить об этом Армении. “Этого сделано не было. Если запрос невозможно исполнить (например, лицо скрывается), Россия обязана уведомить Армению о препятствиях. Также российская сторона должна была бы отчитаться, если бы задержала подозреваемых”, - говорится в публикации Telegram-канала группы. 

Следователи в Армении “располагают данными, что подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой Саид-Хамзат Байсаров и Карина Иминова находятся на территории России”, поэтому игнорирование российскими правоохранителями запроса от армянских коллег “выглядит как прямое прикрытие киллеров”, отмечает, в свою очередь, Heda Media.

“Россия оставила без ответа международный запрос по делу об убийстве женщины (своей гражданки), бежавшей от системного насилия и искавшей защиты”, - подчеркивается в публикации проекта. 

Тело Айшат Баймурадовой до сих пор остается в морге и власти Армении рассматривают возможность ее погребения по процедуре, предусмотренной для захоронения так называемых “бесхозных тел”. Петиция с призывом выдать тело Айшат ее друзьям для организации достойных похорон по состоянию на 6.00 мск сегодня набрала 215 подписей на сайте Change.org.

У чеченцев принято хоронить умерших земляков на родине в соответствии с нормами и правилами ислама, а если родственники умершего по каким-либо причинам не могут забрать тело и организовать погребение, эту обязанность “берут на себя либо знакомые, либо однотейповцы, или даже совершенно посторонние люди”, указал читатель “Кавказского узла” maribel.huel

“А здесь при живых родственниках, односельчанах и однотейповцах труп убитой девушки несколько месяцев находится в морге, и никому, получается, до этого нет никакого дела. Такое безразличие просто не укладывается в голове. Поэтому лучший выход из ситуации – отдать тело Баймурадовой друзьям, готовым предать ее останки земле. Ну а семья пусть всю оставшуюся жизнь живет с этим”, - написал он.

“Ситуацию уже давно бы пора разрешить без сбора петиций, обращений к властям и всего остального. Есть убитая девушка, тело которой уже несколько месяцев находится в морге. Родственники игнорируют смерть члена семьи и не желают забирать труп, но есть друзья, готовые предать ее земле. Так почему бы не пойти им навстречу?” - рассуждает читатель “Кавказского узла” с ником nelson

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия и при этом публично критиковала кадыровскую власть.

Представители МВД Армении настаивают на выдаче тела Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. При этом спикер парламента Армении Ален Симонян выразил готовность помочь правозащитникам с урегулированием юридических формальностей в организации похорон.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:08, 12 февраля 2026
11 военных из Ростовской области убиты на Украине
20:08, 11 февраля 2026
Житель Дагестана получил условный срок по статье об экстремизме
17:21, 11 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
12:02, 11 февраля 2026
Обвинитель запросил для политолога Гасымлы 13 лет заключения
07:24, 11 февраля 2026
Три бойца со Ставрополья убиты в военной операции
02:57, 11 февраля 2026
Пожар произошел на заводе в Волгограде после атаки беспилотников
Все события дня
Новости
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:26, 3 февраля 2026
Следком Армении официально подтвердил данные подозреваемых в убийстве Баймурадовой
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
21:53, 2 февраля 2026
Спикер парламента Армении прокомментировал дело Айшат Баймурадовой
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:12, 28 января 2026
Пользователи Facebook* поспорили об ответственности за похороны Баймурадовой
Автомобили в ожидании контроля на въезде в Грузию. Скриншот фото из Telegram-канала "Осетия" https://t.me/ossetiaFB/54074.
01:57, 21 ноября 2025
Чеченские пользователи соцсети рассказали о многочисленных отказах во въезде в Грузию
Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
17:45, 4 ноября 2025
Участники акции в Ереване потребовали расследовать убийство Айшат Баймурадовой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ
12 февраля 2026, 05:05
Опубликовано содержание последнего слова Рубена Варданяна в Бакинском военном суде

Неизвестные уничтожили десятую временную табличку на доме Политковской. 11 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/80268?single
11 февраля 2026, 19:10
Десятую временную табличку уничтожили на доме Политковской

Пляж в Темрюкском районе. Фото: https://t.me/opershtab23/14949
11 февраля 2026, 16:33
Оперштаб назвал сроки проверки чистоты пляжей Анапы

Бахруз Самедов. Фото: Facebook.com/bahruz.samad принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 февраля 2026, 14:04
Бахруз Самедов прекратил голодовку в азербайджанской тюрьме 

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше