17:45, 4 ноября 2025

Участники акции в Ереване потребовали расследовать убийство Айшат Баймурадовой

Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около двух десятков человек стали участниками массового пикета в Ереване, посвященного убитой уроженке Чечни Айшат Баймурадовой. Армения должна обеспечить государственную защиту женщинам, бежавшим из Чечни и других северокавказских регионов, заявили активисты. 

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. 27 октября была опубликована петиция с требованием расследовать смерть девушки, ко 2 ноября она собрала более тысячи подписей. 

Карина Иминова, с которой встречалась Айшат перед своей гибелью, лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми. Она не является уроженкой Чечни, но бывала в республике. Вместе с Иминовой на записи камер видеонаблюдения у дома по улице Демирчяна попал 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров, он в прошлом был фигурантом дел о финансировании терроризма, о грабеже и о вождении в состоянии опьянения. Оба выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой. 

Массовый пикет, организованный друзьями и знакомыми Айшат Баймурадовой, прошел сегодня днем на площади Республики в Ереване. В акции участвовали не менее 17 человек, некоторые из активистов были в масках. Они держали плакаты с изображением Айшат Баймурадовой и подписью «убита» на русском и английском языках, передал корреспондент “Кавказского узла”. 

Пикет был анонсирован днем ранее, 3 ноября, в Telegram-канале “Друзья Айшат”. Организаторы акции отметили, что к акции активисты могут присоединиться анонимно, закрыв лицо маской, очками или другим удобным способом, если у них есть основания опасаться за свою безопасность. 

По словам одного из участников пикета, цель акции - сохранить в информационной повестке дело Айшат Баймурадовой. «Мы вышли на площадь Республики перед зданием правительства Армении, чтоб потребовать от армянских властей прозрачного, независимого расследования убийства Айшат, государственной помощи и защиты для беженок из Чечни и других регионов, широкого освещения трагедии с Айшат в армянских и международных СМИ и пересмотра закона о трех днях - поиски пропавших должны начинаться сразу», - сказал участник акции.

Другая участница пикета отметила, что семья Баймурадовой в Чечне имеет отдаленные родственные связи главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 

«Это достаточно распространенная практика, когда сбежавших из Чечни, Дагестана, Ингушетии от домашнего насилия девушек, а иногда и мужчин тоже, преследуют, даже если они сбегают в другие страны», - отметила пикетчица. 

По словам активистки, цель акции -  рассказать жителям Армении об истории Айшат, которая была убита в их стране. «В России давно известно, что кадыровцы безнаказанно похищают и убивают людей. Мы хотим предупредить жителей Армении, чтобы не допустили этого в своей стране, чтобы страну не превращали в «проходной двор», куда можно беспрепятственно приехать, совершить преступление и спокойно уехать», - сказала девушка.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

