01:45, 24 октября 2025

Правозащитники в Армении потребовали расследовать смерть Айшат Баймурадовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правоохранительные органы должны незамедлительно расследовать обстоятельства смерти уроженки Чечни Айшат Баймурадовой в Ереване и дать четкую правовую оценку этому делу как примеру гендерного насилия, заявили активисты. 

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. Девушка стала жертвой так называемого "убийства чести", предположили правозащитники. Некоторые пользователи также высказали предположение, что за убийством Баймурадовой может стоять политический заказ, так как девушка спорила в соцсетях со сторонниками Кадырова. 

20 октября правозащитники обнародовали данные девушки, с которой встречалась Айшат: по их данным, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми. Она не является уроженкой Чечни, но бывала в республике, где на нее оформлялись дорожные штрафы. Среди подписчиков Иминовой в Instagram* была Рубати Мицаева, которая в 2021 году перешла на сторону Кадырова. Карина выехала из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой так же, как и другой человек, попавший с ней на записи камер видеонаблюдения у дома по улице Демирчяна.

Участники «Коалиции против насилия в отношении женщин» в Армении распространили обращение к общественности, властям и правоохранительным органам в связи с убийством в Ереване уроженки Чечни. Правозащитники отмечают, что “с глубокой скорбью” восприняли известие о смерти молодой женщины, которая покинула Чечню из-за домашнего насилия и искала в Армении убежище. 

«Айшат приехала в Армению, спасаясь от домашнего насилия и преследований, но была убита в стране, где должна была обрести безопасность. Подобные случаи не единичны, они в очередной раз указывают распространенность и укорененность гендерного насилия», - говорится в заявлении коалиции, объединяющей десять армянских НПО. 

Авторы заявления  отмечают, что представители «фактически авторитарных режимов способны достигать своих целей даже на территории Армении, используя свои рычаги и механизмы влияния». Они уверены, что к смерти Баймурадовой имеют непосредственное отношение выходцы из Чечни, действующие в интересах властей республики. 

«Требуем незамедлительно провести полное, независимое и прозрачное расследование для выяснения всех обстоятельств смерти Айшат Баймурадовой и четко оценить политику и процедуры государственных органов в вопросе реагирования на случаи гендерного насилия в других странах. Убийство Айшат стало болезненным напоминанием о том, что женщины, спасающиеся от насилия, по-прежнему не находятся в полной безопасности даже там, где они ищут защиты», - говорится в тексте обращения. 

Документ опубликован в социальных сетях организациями, которые входят в «Коалицию против насилия в отношении женщин». Это Женский ресурсный центр,  Центр поддержки женщин, правозащитная неправительственная организация «Сила закона», правозащитная неправительственная организация «Pink»,  «Дом прав женщин»,  Кризисный центр помощи жертвам сексуального насилия, «Женский центр. Шуши», «Спитакская Хельсинкская группа», Центр защиты прав женщин с инвалидностью «Агат» и Социальная неправительственная организация «Реальный мир, реальные люди». 

Участники коалиции категорически осуждают явление домашнего насилия, а Айшат Баймурадова, согласно имеющейся информации, в течение длительного времени была его жертвой, отметила представитель НПО «Женский центр. Шуши» Гаяне Амбарцумян.

«Мы сожалеем, что она не смогла получить защиту у себя на родине и была вынуждена искать спасения и убежища в Армении. К сожалению, армянские правоохранительные органы также не смогли предотвратить трагедию, - хотя возможно, женщина и не обращалась к ним за помощью», - активистка корреспонденту «Кавказского узла». 

Она также напомнила, что жертвы домашнего насилия «нередко воздерживаются от обращений в правоохранительные органы из-за отсутствия доверия к их возможностям». «Именно поэтому принятие Стамбульской конвенции является важным и необходимым шагом для Армении. Этот международный документ способен внести позитивные изменения в законодательную систему и создать более эффективные механизмы защиты прав женщин», - подчеркнула Амбарцумян.

Армянская журналистка и правозащитница Рузанна Айрапетян обратила внимание, что укоренившиеся на Кавказе традиции нередко становятся препятствием для развития женщин, а домашнее насилие во многих сообществах региона по-прежнему воспринимается как «норма» и прикрывается ссылками на «традиции».

«Они подавляют, ограничивают, а порой вынуждают женщину бежать - спасая не только свое достоинство, но и жизнь. Именно эти традиции часто становятся оправданием бездействия, в том числе для правоохранительных органов. Парадокс в том, что общество воспевает образ женщины-матери, хранительницы очага, но в то же время допускает, чтобы этих женщин унижали, избивали и лишали права на собственный голос. Пока насилие остается частью «традиционного» уклада, невозможно говорить о подлинном уважении к женщине и ее роли в обществе», - сказала Айрапетян корреспонденту «Кавказского узла».

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

