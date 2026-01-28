Пользователи Facebook* поспорили об ответственности за похороны Баймурадовой

Убитая в Ереване уроженка Чечни Айшат Баймурадова должна быть похоронена по-человечески, даже если родственники отказались забирать из морга ее тело, заявили авторы комментариев в Facebook*. Родственники вправе игнорировать запросы, если девушка отказалась от них, заметили некоторые пользователи.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось. Партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но власти отказываются выдавать ему тело убитой, так как по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. 26 января правозащитники обратились с петицией к властям Армении, призвав их выдать тело Айшат ее друзьям.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Официально причина смерти Айшат не названа, но источник, близкий к следствию, предположил, что она была отравлена. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор Кризисной группы СК SOS* Давид Истеев.

Пост о петиции правозащитников по вопросу похорон Айшат Баймурадовой в Facebook* "Кавказского узла" к 2.30 мск сегодня собрал 349 комментариев. Значительная часть из них затрагивает вопросы о юридических формальностях, которые препятствуют организации похорон, а также моральной ответственности родственников за устранение этих препятствий.

“Расследование закончено. Виновные вне досягаемости для армянского правосудия. Власти несколько раз обращались к чеченским родственникам, чтобы те забрали тело, но родственники не отвечают на эти запросы. Фактически отказываются забрать. А как власти смогут отдать тело чужим людям, без правильного юридического оформления?” - написал Armen Saakian.

“Человека больше нет. На том свете эти юридические документы не нужны. Ее надо хоронить по мусульманским обычаям. Пусть знают, что есть люди, (которые) могут ее похоронить по человечески”, - написал в ответ Ширин Бекзода.

В другом комментариии Armen Saakian выразил уверенность, что Баймурадову “в любом случае похоронят”. “Скорее за государственный счет. Но, если есть какая-то процедура выдачи тела не родственникам, то обязательно пойдут на встречу. В Армении к этому относятся лояльно”, - заявил он.

“Давно пора передать друзьям, которые могут достойно организовать и проводить в последний путь девушку. Если родные не могут. Позор такой родне”, - считает Ilona Pent. “А какой официальный документ обеспечивает понятие "друг"? И вспомним, что последний звонок этой женщине был от подруги... Власти правы”, - возразил Hayk Karapetyan.

По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми. Она не является уроженкой Чечни, но бывала в республике, где на нее оформлялись дорожные штрафы. Иминова вошла в доверие к Айшат, утверждая, что может помочь ей перебраться из Армении в Европу. Она прибыла в Ереван 14 октября, на следующий день пригласила Баймурадову к себе, а уже 16 октября вместе с Саид-Хамзатом Байсаровым покинула квартиру, где умирала Баймурадова, и вылетела в Москву.

Пользователь Mane Manoukian выразила сочувствие партнеру Айшат, который не может организовать ее похороны из-за формальностей. “Жаль парня, до сих пор там, хочет сам похоронить. Армяне помогут, и деньгами, даже писали, что по мусульманским обычаям, есть такая возможность. Но ждут родственников”, - написала она.

“Мне жалко ее мать”, - заметила Bella Fargieva. “Наверное мать не имеет права слова. Так решили мужчины их рода. Несчастная девочка. Никто не смог её защитить из родных. Вынесли ей приговор и исполнили его. Господи, прими ее душу”, - написала Карина Гаспарян.

Часть пользователей заявила, что родственники Баймурадовой в Чечне избавлены от ответственности за судьбу ее тела после смерти. “Отказалась от родни, обвинила оных во всевозможных грехах. Наговорила эшелон обвинений и гадостей в их адрес. Якобы бежала из под их гнета, насилия, угроз и унижений. (...) А теперь выходит значит виноваты родственники. Виноваты в чем? И с какого бодуна они ей "родственники"? От них же отказались, оборвали все связи”, - написал Umalt Nohčo.

“Захотела вольную жизнь. Убийство не оправдываю, но для чеченцев это позор. Вам не понять, у нас есть свои традиции и обычаи”, - добавила Лореен Лорсанова.

“Продемонстрировали позорное неуважение к родным и близким, обычаям, культуре и здравому смыслу, к собственному достоинству. (...) Какое отношение к ним или их телам сегодня может быть со стороны тех, кого они сами отвергли”, - заявила Tatu Tatu. “Где написано, что тех, кто кто нарушил обычай, не нужно хоронить? Любой покойный, даже если он вас сильно огорчил, должен быть предан земле. Это наша обязанность хоронить умерших. А дальше Бог знает лучше”, - возразила Leyla Egorova.

“В Армении не проходит и не пройдет понятие “опозорила обычаи” или законы тех или иных стран. Женщина была убита в Армении и никакого позора для Армении не сделала. Пусть похоронят просто, как человека”, - указал Koba Moskov.

