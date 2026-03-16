Боец из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Ашев из Баксанского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 386 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 13 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 385 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В селе Атажукино передана награда семье Руслана Ашева, убитого в военной операции, сообщила 12 марта в своем телеграм-канале администрация Баксанского района.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены, но поименно перечислены чиновники, присутствовавшие на церемонии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 386 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 373 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее о смерти участников СВО из Баксанского района стало известно 20 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Заур Тлепшев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.