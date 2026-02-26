×

19:23, 26 февраля 2026

Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заур Тлепшев из Баксанского района убит в военных действиях на Украине. С февраля 2022 года убитыми там признаны не менее 379 комбатантов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 378 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Об открытии в школе селения Кишпек мемориальной доски Зауру Тлепшеву, погибшему в ходе специальной военной операции, отчиталась 20 февраля администрация района в Telegram-канале.

Заур Тлепшев еще при жизни был награжден медалью Жукова. 1 декабря 2024 года лейтенант Тлепшев был убит. В ходе церемонии открытия мемориальной доски награжден орденом Мужества (посмертно). Глава района Адиб Абрегов вручил орден родителям убитого лейтенанта.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 379 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 366 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее о смерти бойцов из Баксанского района стало известно 26 декабря 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты восемь бойцов.

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФБолее 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

