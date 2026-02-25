Дело об обрыве канатной дороги в Кабардино-Балкарии дошло до суда

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии рассмотрит уголовное дело в отношении начальника подвесной канатной дороги, из-за обрыва которой летом 2025 года пострадали 13 человек.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 2025 года в Атажукинском парке Нальчика оборвался трос канатной дороги, по которой в креслах ехали 23 человека. Почти половина людей упала - кто в воду, кто на землю, а оставшихся снимали спасатели. В результате происшествия пострадали тринадцать человек, из них наиболее серьезно - трое взрослых и два подростка. В сентябре Нальчикский горсуд удовлетворил иск прокуратуры и обязал владельца канатки выплатить трем пострадавшим более 3 миллионов рублей, однако Верховный суд республики снизил размер выплат вдвое.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена за 57 лет до аварии - в 1968 году. Она находится в частной собственности с февраля 2005 года. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях". Нальчикский горсуд лишь после аварии признал опасность канатки, принадлежащей ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", и в ноябре 2025 года приостановил на 90 суток ее работу.

По версии следствия, во время оказания гражданам экскурсионных услуг на подвесной канатной дороге произошел отрыв приводного вала основного механизма, что повлекло падение находящихся в креслах граждан и причинение им вреда здоровью различной степени тяжести. Всего в результате происшествия пострадали 13 человек, здоровью одного из которых причинен тяжкий вред, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения обвиняемым возложенных на него обязанностей по организации эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подъемника. Повреждения механизма канатки были обнаружены еще в декабре 2023 года в ходе ревизии основных механизмов объекта. При этом вместо замены вала обвиняемый самостоятельно произвел его ремонт и продолжил эксплуатацию подъемника.

Начальник канатной дороги обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 1 .

Обвинительное заключение в отношении начальника пассажирской подвесной канатно-кресельной дороги ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина" утверждено и направлено в Нальчикский городской суд. Также по инициативе следствия прекращена деятельность юридического лица, осуществлявшего эксплуатацию канатно-кресельной дороги, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Напомним, еще в конце 2024 года специалисты Ростехнадзора пришли к выводу, что эксплуатация канатно-кресельной дороги нарушает требования безопасности и создает угрозу причинения вреда людям. 5 декабря того же года представитель ООО "ЭК "Жемчужина" в суде признала требования иска, но пояснила, что большая часть нарушений устранена.

Тогда, за восемь месяцев до аварии, суд назначил компании штраф в 100 тысяч рублей, а приостановление деятельности канатки посчитал крайней мерой, поскольку "объективных данных, свидетельствующих о том, что деятельность канатно-кресельной дороги представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, возникновению аварийной ситуации, суду не представлено".

"Кавказский узел" также писал, что юрист счел законным снижение компенсации пострадавшим при аварии на канатке в Нальчике. Определение размера компенсации, в том числе за моральные страдания, остается на усмотрение суда. Рассматривая дело об обрыве канатной дороги в Нальчике, суд учел затраты владельца дороги, в том числе на билеты и мобильные телефоны.