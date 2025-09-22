Суд обязал собственника канатной дороги в Нальчике выплатить компенсации пострадавшим при аварии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Собственник канатной дороги в Нальчике, на которой в августе произошла авария, обязан выплатить троим пострадавшим более 3 млн рублей, постановил суд.

Как писал "Кавказский узел", 12 туристов пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике 8 августа, один из них получил тяжелые травмы. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. К вечеру 9 августа в больницах оставались трое пострадавших, двум пациенткам потребовались операции. Канатка с февраля 2005 года находилась в частной собственности (собственник — ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", директор — Виндижева), заявили власти.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена в 1968 году, основной причиной обрыва троса назван износ подъемника. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоил 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях", а также критиковали конструкцию: "сидушка с цепью и все".

Нальчикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры, поданный в интересах пострадавших на канатной дороге в Нальчике. Компенсации будут выплачены трем пассажирам канатки, которые в результате обрыва троса получили травмы разной степени тяжести.

“Требования прокурора в интересах трех лиц удовлетворены, в их пользу взысканы денежные средства в общей сумме свыше 3 млн рублей”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала республиканской прокуратуры.

В ведомстве не уточнили, какие суммы компенсации взысканы в пользу каждого из пострадавших. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, еще находится на стадии расследования.

