RU
Лента новостей
09:54, 11 августа 2025

Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больницах

Обрыв канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бастрыкин заинтересовался обрывом канатной дороги в Нальчике, после которого трое пострадавших остаются в больницах. Ростехнадзор ранее требовал приостановить ее работу, в частности отметив повреждения на несущем канате, но суд ограничился лишь штрафом.

Как писал "Кавказский узел", 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике 8 августа, один из них находится в тяжелом состоянии. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Все пострадавшие - туристы, сообщил глава республики. К утру 9 августа в больнице оставались четыре человека, одной пациентке проведена операция, второй планируется.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена в 1968 году, основной причиной обрыва троса назван износ подъемника. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях", а также критиковали конструкцию: "сидушка с цепью и все". 

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обрыва канатной дороги в Нальчике, во время которого пострадали 12 человек, сообщили в Следственном комитете.

Вечером 9 августа в больницах оставалось трое пострадавших при обрыве канатной дороги, сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

Канатная дорога, которая оборвалась  в Нальчике, уже 20 лет принадлежит частному собственнику, рассказал мэр города Таймураз Ахохов на совещании у главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

«Сама канатка находится в частной собственности с февраля 2005 года. Собственник — ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина», директор — Виндижева», — следует из видео, размещенного в Telegram-канале Кокова 8 августа.

В конце прошлого года специалисты филиала Кавказского управления Ростехнадзора в Нальчике проверили состояние Нальчикской канатно-кресельной дороги и пришли к выводу, что ее эксплуатация нарушает требования промышленной безопасности опасных производственных объектов.  Суд наложил на собственника ООО «Жемчужина» административный штраф, но решил, что канатная дорога может продолжать  функционировать, следует из документов, имеющихся в распоряжении "Кавказского узла".

5 декабря 2024 года Нальчикский городской суд  рассмотрел административный иск начальника отдела по надзору за грузоподъемными механизмами Кавказского управления Ростехнадзора о нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации канатно-кресельной дороги в Нальчике с требованием остановки ее на 90 дней до устранения выявленных нарушений.

 В заключении специалистов указывается на тридцать нарушений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», выявленных в ходе проверки состояния канатной дороги.

Были выявлено повреждение защитного покрытия приводного механизма, на несущем канате были обнаружены  «множественные очаги выдавливания прядей каната, при которых эксплуатация каната не допускается», движущиеся и вращающиеся части канатки, не были оборудованы защитными устройствами,  приемы эвакуации не учитывают безопасность персонала, создают опасности для пассажиров  и т.д.

Представитель Ростехнадзора в суде настаивал, что эксплуатация канатно-кресельной дороги  создает угрозу причинения вреда неопределенному кругу лиц.

Представитель ООО «ЭК «Жемчужина», в собственности которого находится канатка, в судебном заседании признала требования иска, пояснила, что большая часть нарушений устранена.

Суд признал, что административное нарушение имело место, и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приостановление деятельности канатки  суд посчитал крайней мерой.

«Объективных данных, свидетельствующих о том, что деятельность канатно-кресельной дороги  представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, возникновению аварийной ситуации,  суду  не представлено, в связи с чем, оснований для назначения наказания в виде приостановления деятельности не усматривается»", - указано в документе.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

