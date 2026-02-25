Верховный суд Азербайджана утвердил приговор бывшему дипломату Ибрагимову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана утвердил приговор бывшему азербайджанскому дипломату Эмину Ибрагимову. Защита намерена оспаривать законность уголовного преследования Ибрагимова в Европейском суде по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2025 года суд в Баку приговорил бывшего азербайджанского дипломата Эмина Ибрагимова к семи годам лишения свободы. Суд снял с Ибрагимова обвинение в хулиганстве, но признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений. Ибрагимов и защита были не согласны с приговором и пообещали обжаловать его. Защита также обратила внимание на противоречия в показаниях потерпевшего на следствии и в суде.

Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля 2024 года и обвинен в ранении человека ножом. Уголовное дело расследовалось по статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана.

В Верховном суде Азербайджана сегодня состоялось рассмотрение кассационной жалобы на приговор Ибрагимову, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Фахраддин Мехтиев. По его словам, Ибрагимов по собственному желанию не был доставлен в Верховный суд.

Защита просила суд оправдать бывшего дипломата. "Сторона защиты считает, что судебное следствие не доказало вину Эмина Ибрагимова. Достоверных доказательств совершения Ибрагимовым, вменяемого ему преступления не было представления. Даже свидетели стороны обвинения, - сотрудники полиции заявили, что не видели, как Ибрагимов наносил ножевое ранение», - сказал Мехтиев.

Он также указал на неправдоподобность показаний потерпевшего Кямала Шукюрова, которые он дал в суде первой инстанции. Потерпевший утверждал, что дал первичные показания в полиции якобы на следующий день после хирургической операции толстой кишки, хотя человек, здоровью которого, по данным следствия, был нанесен "тяжкий ущерб", не мог на следующий день покинуть больницу, продолжил адвокат.

Защитник сказал, что теперь после решения Верховного суда национальные механизмы обжалования исчерпаны и защита получает право на обращение в ЕСПЧ. «Мы уже обратились в ЕСПЧ с жалобой на досудебное заключение Ибрагимова под стражу. Мы поставили вопрос о нарушении статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции прав человека. По ней еще коммуникация еще не начато. Теперь мы подадим жалобу по существу дела и на неправомерность приговора», - пояснил адвокат.

Сотрудник суда Верховного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что вердикт в отношении Ибрагимова оставлен в силе.

Напомним, что в 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана.