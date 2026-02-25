×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:11, 25 февраля 2026

Верховный суд Азербайджана утвердил приговор бывшему дипломату Ибрагимову

Эмин Ибрагимов. Фото: Парвана Байрамова (VOA)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана утвердил приговор бывшему азербайджанскому дипломату Эмину Ибрагимову. Защита намерена оспаривать законность уголовного преследования Ибрагимова в Европейском суде по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2025 года суд в Баку приговорил бывшего азербайджанского дипломата Эмина Ибрагимова к семи годам лишения свободы. Суд снял с Ибрагимова обвинение в хулиганстве, но признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений. Ибрагимов и защита были не согласны с приговором и пообещали обжаловать его. Защита также обратила внимание на противоречия в показаниях потерпевшего на следствии и в суде. 

Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля 2024 года и обвинен в ранении человека ножом. Уголовное дело расследовалось по статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана.

В Верховном суде Азербайджана сегодня состоялось рассмотрение кассационной жалобы на приговор Ибрагимову, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Фахраддин Мехтиев. По его словам, Ибрагимов по собственному желанию не был доставлен в Верховный суд.

Защита просила суд оправдать бывшего дипломата. "Сторона защиты считает, что судебное следствие не доказало вину Эмина Ибрагимова. Достоверных доказательств совершения Ибрагимовым, вменяемого ему преступления не было представления. Даже свидетели стороны обвинения, - сотрудники полиции заявили, что не видели, как Ибрагимов наносил ножевое ранение», - сказал Мехтиев.

Он также указал на неправдоподобность показаний потерпевшего Кямала Шукюрова, которые он дал в суде первой инстанции. Потерпевший утверждал, что дал первичные показания в полиции якобы на следующий день после хирургической операции толстой кишки, хотя человек, здоровью которого, по данным следствия, был нанесен "тяжкий ущерб", не мог на следующий день покинуть больницу, продолжил адвокат.

Защитник сказал, что теперь после решения Верховного суда национальные механизмы обжалования исчерпаны и защита получает право на обращение в ЕСПЧ. «Мы уже обратились в ЕСПЧ с жалобой на досудебное заключение Ибрагимова под стражу. Мы поставили вопрос о нарушении статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции прав человека. По ней еще коммуникация еще не начато. Теперь мы подадим жалобу по существу дела и на неправомерность приговора», - пояснил адвокат.

Сотрудник суда Верховного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что вердикт в отношении Ибрагимова оставлен в силе. 

Напомним, что в 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Рубен Варданян в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:12, 25 февраля 2026
Рубен Варданян отказался обжаловать приговор бакинского суда
Бывшая вынужденная переселенка из села Хоровлу. 25 февраля 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-horovlu-dzhebrailskogo-rajona-otpravlena-ocherednaya-gruppa-pereselencev
08:02, 25 февраля 2026
30 азербайджанских семей возвращены в село Хоровлу
Политзаключенные. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:24, 25 февраля 2026
Политзаключенные призвали ЕС обратить внимание на проблемы с правами человека в Азербайджане
00:26, 25 февраля 2026
Гюльтекин Гаджибейли освобождена после допроса в СГБ Азербайджана
Гюльтекин Гаджибейли. Фото: .https://minval.az/news/124502586
18:43, 24 февраля 2026
Гюльтекин Гаджибейли задержана силовиками в Баку
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Последние записи в блогах
Фото
10:33, 23 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Простые причины нищенского роста ВВП
Фото
16:06, 17 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Короля все еще играет свита
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Рубен Варданян в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 февраля 2026, 13:12
Рубен Варданян отказался обжаловать приговор бакинского суда

Участники шествия в Тбилиси, 24 февраля 2026 года. Фото: Хатия Кахидзе / Publika
24 февраля 2026, 23:38
Участники шествия в Тбилиси выразили солидарность с Украиной

Денис Куланин. Фото: politpatimrebi.ge
24 февраля 2026, 21:46
Осужденный в Грузии россиянин объявил голодовку из-за водворения в карцер

Гюльтекин Гаджибейли. Фото: .https://minval.az/news/124502586
24 февраля 2026, 18:43
Гюльтекин Гаджибейли задержана силовиками в Баку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше