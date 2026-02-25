×

08:02, 25 февраля 2026

30 азербайджанских семей возвращены в село Хоровлу

Бывшая вынужденная переселенка из села Хоровлу. 25 февраля 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-horovlu-dzhebrailskogo-rajona-otpravlena-ocherednaya-gruppa-pereselencev

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Хоровлу Джебраильского района сегодня вернулись члены 30 азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", к 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек), в том числе в село Хоровлу Джебраильского района - 191 семья (762 человека).

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан) и ряд сёл, в том числе Хоровлу, президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.

Сегодня в село Хоровлу Джебраильского района отправлены 30 семей (115 человек) бывших вынужденных переселенцев, сообщает Trend.

Ранее эти семьи были расселены в общежитиях, санаториях и административных зданиях, информирует Report.

Bынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Захид Юсифов. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/byvshij-vynuzhdennyj-pereselenec-vozvrashenie-v-horovlu-darit-nezabyvaemye-chuvstva61-летний Захид Юсифов рассказал, что покинул Хоровлу в возрасте 27 лет и сейчас возвращается туда с женой и детьми. "Возвращение в Хоровлу наполняет меня незабываемыми чувствами", - приводит его слова издание.

Бывший вынужденный переселенец Низами Кяльбялиев также отметил, что много лет ждал возвращения на родину. "Многолетняя тоска осталась в прошлом. Я очень рад вернуться в наше село", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

