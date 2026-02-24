×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
01:35, 24 февраля 2026

Азербайджанская активистка Рагимова опасается ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Профсоюзной активистке Саре Рагимовой не удалось прояснить причины введения запрета ей на выезд из Азербайджана и открытия против нее уголовного дела, хотя следователь сам обещал связаться с ней 23 февраля. 

Как писал "Кавказский узел", полицейские в Баку 21 февраля задержали профсоюзную активистку Сару Рагимову и уведомили о запрете покидать страну, объяснив это ее статусом подозреваемой по уголовному делу. После освобождения Рагимова связала уголовное преследование со своей общественной деятельностью.

Сара Рагимова - член правления альтернативной Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа". Несмотря на аресты профсоюзных активистов, "Рабочая платформа" продолжает деятельность, сообщила Рагимова "Кавказскому узлу" в октябре 2024 года. "В связи с арестом председателя нашей конфедерации профсоюзов Афияддина Мамедова руководство организацией осуществляет коллегиально правление из пяти членов. Одним из приоритетов работы организации является защита прав наших арестованных товарищей – Афияддина Мамедова, Эльвина Мустафаева, Айхана Исрафилова и Мохйаддина Оруджева. Мы посещаем их суды, организуем им группы поддержки, информируем общественность о фальсификации уголовных дел против них", - рассказала Рагимова. Также, по ее словам, "Рабочая платформа" в соцсетях ведет просветительскую деятельность для разъяснения прав трудящихся.

В течение дня 23 февраля Рагимовой так и не удалось выяснить, по какой причине ей запрещен выезд из Азербайджана и с каким уголовным делом связано это ограничение. “В субботу, 21 февраля, в Сабаильском районном управлении полиции Баку мне сказали, что 23 февраля со мной свяжется следователь и прояснит все вопросы. Но в понедельник никто мне из полиции не позвонил и меня туда никто не вызвал. В субботу я спросила имя и фамилию следователя и номер его телефона, но мне эту информацию не дали”, - рассказала Сара Рагимова корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам Рагимовой, отсутствие информации и неопределенность еще больше настораживает ее. “Раз все это держится в секрете, возможно, идет подготовка к моему аресту. Мне назвали только номер уголовного дела, и о нем я узнала два дня назад, когда пришла получать загранпаспорт”, - отметила Рагимова.

Активистка убеждена, что уголовное дело связано с ее общественной деятельностью. “В чем бы меня ни обвинили, это будет связано с моей общественной деятельностью, так как я никогда не совершала деяний уголовного характера. В течение двух последних лет меня подвергали задержаниям, меня расспрашивали о нашей работе, нашей организации, однако никакого официального следствия ранее не было”, - сказала Рагимова.

Саре Рагимовой 29 лет, по специальности она гидрометеоролог. “В настоящее время у меня нет работы, но я занимаюсь независимыми научными исследованиями по своей специальности, экологии. Также мы осуществляем общественную деятельность, защищаем трудовые права граждан”, - отметила Рагимова.

Коллеги Рагимовой по “Рабочей платформе” также убеждены, что предполагаемое уголовное дело против нее связано с ее общественной деятельностью. “Сейчас Сара, будучи членом правления, играет ведущую роль в нашей организации. Помимо просветительской работы о правах трудящихся и оказания им консультативной помощи, мы также защищаем права наших арестованных товарищей Афияддина Мамедова, Эльвина Мустафаева, Айхана Исрафилова, Мохйаддина Оруджева. В этих вопросах больше всего коммуникация с медиа осуществляется Сарой”, - сказал один из активистов “Рабочей платформы”, пожелавший остаться неназванным.

Задержание Рагимовой в центре ASAN (центр обслуживания граждан при государственном агентстве социальных услуг и инноваций - прим. “Кавказского узла”) следует рассматривать как нарушение личной свободы, считает эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов

“Право на свободу может быть ограничено только в предусмотренном законом порядке путем задержания, заключения под стражу или лишения свободы. Все эти решения должны основываться на обоснованных решениях соответствующих органов. Если человек подозревается по какому-то уголовному делу, то орган полиции должен официально объявить ему об этом. Человек должен знать, в чем его подозревают, и иметь возможность обжаловать это”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

Иманов также отметил, что вводить запрет на выезд человека из страны, не ставя его в известность об этом, неправомерно. “В случае Сары Рагимовой задержание было абсолютно неправомерны. Это нарушение статьи 5.1 (право на личную неприкосновенность) Европейской конвенции прав человека и статьи 28 Конституции Азербайджана. Человек пришел получать паспорт и там узнает, что есть некое уголовное дело против него. К сожалению, подобная порочная практика распространена в Азербайджане. Людям очень легко вводят запрет на выезд из страны, хотя он всего лишь проходит в статусе свидетеля”, - сказал юрист. 

Он считает, что Рагимова вправе обжаловать действия правоохранителей в порядке судебного надзора. Получить комментарии в МВД Азербайджана относительно уголовного дела Рагимовой и ее запрета на выезд из Азербайджана “Кавказскому узлу” не удалось.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

