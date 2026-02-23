×

14:54, 23 февраля 2026

Сторонники Керимли призвали усилить давление на власти Азербайджана 

Али Керимли. Скриншот фото Oxu.Az от 29.11.25, https://oxu.az/ru/proisshestviya/zaderzhan-ali-kerimli.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Общественный комитет защиты прав арестованного главы ПНФА Али Керимли призвал международное сообщество к усилению давления на власти Азербайджана с целью освобождения его и других политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли и Ибрагима был продлен еще на четыре месяца. 

Служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных чиновников и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и лидер ПНФА Али Керимли. Мехтиев обвинен в попытке госпереворота, он находится под домашним арестом. Провластное агентство АПА еще 29 ноября связало обыск у Али Керимли с делом Рамиза Мехтиева, а издание, связанное с ПНФА, опровергло эту версию.

Зампред ПНФА Саадат Джахангир комментарии корреспонденту «Кавказского узла» отметила, что Керимли отказывается давать показания следствию поскольку считает абсурдными выдвинутые обвинения.

Комитет защиты прав Али Керимли 22 февраля заявил о политическом характере его дела. «Обвинения, выдвинутые следственными органами Азербайджана против председателя ПНФА, носят полностью политический заказной характер», - говорится в заявлении.

 Комитет потребовал немедленно освободить Али Керимли и арестованного вместе с ним функционера ПНФА Мамеда Ибрагима, прекратить данное уголовное дело и в целом политически мотивированные аресты. Также комитет призвал международное сообщество усилить давление на власти Азербайджана для освобождения Керимли и других политзаключенных.

Отметим, что комитет был учрежден 4 февраля с участием около 40 политических и общественных деятелей, правозащитников Азербайджана. Одним из сопредседателей организации является находящаяся в политэмиграции в Нидерландах правозащитница Лейла Юнус.

Отметим. что в заявлении подчеркивалось, что Керимли на протяжении многих лет подвергается систематическим, продолжающимся и политически мотивированным преследованиям, давлению и нарушениям прав. 

«Еще в 1994 году во время мирной акции протеста Али Керимли был насильственно задержан полицией, подвергнут физическому насилию, и против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном хранении оружия - ручной гранаты,  на основании сфабрикованных доказательств. Позднее необоснованность обвинения была подтверждена, и дело прекращено. Однако возбужденное в 1994 году уголовное дело сохранялось. И в 2006 года на его основании Али Керимли  отказали в выдаче загранпаспорта, даже несмотря на решение Европейского суда по правам человека о признании нарушения его прав», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сопредседатель комитета, глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

