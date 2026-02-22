Профсоюзная активистка столкнулась с запретом на выезд из Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские в Баку задержали профсоюзную активистку Сару Рагимову и уведомили о запрете покидать страну, объяснив это ее статусом подозреваемой по уголовному делу. После освобождения Рагимова связала уголовное преследование со своей общественной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", Сара Рагимова - член правления альтернативной Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа". Несмотря на аресты профсоюзных активистов, "Рабочая платформа" продолжает деятельность, сообщила Рагимова "Кавказскому узлу" в октябре 2024 года.

"Сейчас в связи с арестом председателя нашей конфедерации профсоюзов Афияддина Мамедова руководство организацией осуществляет коллегиально правление из пяти членов. Одним из приоритетов работы организации является защита прав наших арестованных товарищей – Афияддина Мамедова, Эльвина Мустафаева, Айхана Исрафилова и Мохйаддина Оруджева. Мы посещаем их суды, организуем им группы поддержки, информируем общественность о фальсификации уголовных дел против них", - рассказала Рагимова. Также, по ее словам, "Рабочая платформа" в соцсетях ведет просветительскую деятельность для разъяснения прав трудящихся.

21 февраля Сара Рагимова была задержана силовиками, когда пришла получить заграничный паспорт, сообщил член правления Конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Турал Фарзили.

"Ей сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело, и ей запрещен выезд из страны. После этого ее задержали сотрудники полиции, и сейчас ее везут в отделение. Саре сказали, что против нее возбуждено уголовное дело в 2024 году", - привело его слова Meydan TV.

Позднее Сару Рагимову освободили, и она подтвердила изданию, что в отношении неё возбуждено уголовное дело и ей запрещен выезд из страны. Активистка сообщила, что сначала ее доставили в полицейский участок № 22.

«Там выяснилось, что дело относится к Сабаильскому районному управлению полиции. Позже пришли сотрудники Сабаильского районного управления полиции и забрали меня к себе. В управлении сказали, что против меня возбуждено уголовное дело в 2024 году, меня объявили в розыск и запретили выезд из страны», - рассказала Сара Рагимова.

Предполагаю, что это связано с моей общественной деятельностью

По словам Рагимовой, её не проинформировали о подробностях уголовного дела. «Мне сказали, что следователь, ведущий моё дело, сейчас в отъезде и свяжется со мной в понедельник [23 февраля]. Следует отметить, что до сих пор меня не вызывали в Сабаильское районное управление полиции и не приглашали на допрос ни по одному уголовному делу, ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемой. В целом, меня не информировали о возбуждении против меня уголовного дела. Я сама живу в Баку, несколько раз уезжала из страны и возвращалась. Мне сказали, что я в розыске и что в отношении меня ведётся расследование. В Баку повсюду камеры, и я в городе, хожу свободно. Я предполагаю, что это [уголовное дело] связано с моей общественной деятельностью», - приводятся в публикации ее слова.

Напомним, члена альтернативной конфедерации профсоюзов Эльвина Мустафаева в январе 2024 года суд приговорил к трем годам заключения, признав виновным в незаконном обороте наркотиков. Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор.

Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года. Он отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым, Эльвин Мустафаев признан правозащитниками политзаключенным.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.