Подсудимые по делу Meydan TV обвинили судей в предвзятости

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналисты, арестованные в Баку по делу Meydan TV, упрекнули в необъективности судей, игнорирующих жалобы на нарушения прав подсудимых. Адвокаты заявили отвод составу суда, но эта просьба не была рассмотрена.

Как писал "Кавказский узел", журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяля Агаева пожаловались на примененное к ним в СИЗО насилие из-за огласки факта составления протокола о нарушении ими порядка в зале суда. Они потребовали расследовать факты насилия и наказать силовиков.

13 февраля на заседании суда обвиняемые по делу Meydan TV выразили протест против отключения микрофонов и запрета находиться рядом с адвокатами. Силовики составили протокол о нарушении порядка. Журналисты расценили это как сигнал того, что нарушение их прав в зале будет продолжаться.

20 февраля на судебном заседании по делу Meydan TV обвиняемая Хаяля Агаева сообщила, что все подсудимые требуют выпустить их из стеклянной клетки "аквариума" и разрешить сесть рядом с адвокатами. Она напомнила, что на подготовительном заседании было решено, что подсудимые будут сидеть рядом с адвокатами, однако впоследствии это решение было произвольно изменено.

Судья Айтен Алиева заявила, что, несмотря на наличие такого решения, подсудимые не будут выпущены из стеклянной клетки "из-за инцидентов на прошлом заседании". Судья напомнила, что обвиняемая Айсель Умудова на прошлом заседании 13 февраля "угрожала залезть на стул", передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Однако Айсель Умудова отвергла аргумент судьи. «Вы нарушаете наши права и пытаетесь переложить вину на меня. Я сказала, что если вы будете меня перебивать, я встану на стул. Во-первых, я этого не сделала. Во-вторых, если вы делаете это из-за меня, то оставьте под стражей [в клетке] меня, а остальных выпустите», - сказала она.

В свою очередь Айтадж Тапдыг заявила суду, что из-за протестов на предыдущем заседании она, Умудова и Агаева подверглись насилию в Бакинском СИЗО-1. "Из-за наших протестов на прошлом заседании, потом в СИЗО, против нас составили акт и потребовали написать объяснительные. Мы отказались. Два дня назад (18 февраля) в СИЗО под предлогом "шмона" (обыска) в отношении нас было применено насилие. Мой голос охрип из-за криков во время пережитого насилия. Прежде всего, это ваш долг - направить запрос в изолятор и расследовать факт насилия", - сказала она, обращаясь к судьям.

Мы будем протестовать против всех нарушений наших прав

Кроме того, по ее словам, начальник СИЗО Эльнур Исмаилов пригрозил журналисткам, что в случае повторного составления акта о нарушении порядка в суде их посадят в карцер.

"Я предлагаю вам не медлить с необходимым актом и отправить его в изолятор сегодня же вместе с нами. Потому что вы не сможете напугать нас ни карцером, ни вашими силовиками. Мы будем протестовать против всех нарушений наших прав на протяжении всего этого процесса", - сказала подсудимая.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Адвокат Ульвии Али Ровшана Рагимли сообщила суду о серьезных проблемах со здоровьем подзащитной. По словам адвоката, Ульвия Али нуждается в специализированном обследовании, для которого в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы нет соответствующих условий.

Сама журналистка попросила вывести её из стеклянной клетки в зале суда, пояснив, что страдает от нехватки воздуха. Судья удовлетворил её просьбу.

Ульвия Али рассказала, что в 2017 году у неё была обнаружена опухоль в голове. Она также страдает заболеваниями печени и почек. По словам девушки, во время задержания она подверглась насилию, из-за чего после ареста головные боли усилились. Она попросила создать условия для прохождения обследования в одной из частных клиник.

Адвокат Джавад Джавадов ходатайствовал об освобождении под домашний арест своих подзащитных Айтадж Тапдыг и Нурлана Гахраманлы. Айтадж Тапдыг добавила, что она требует не только изменения меры пресечения, но и полного освобождения и признания ее невиновности.

Нурлан Гахраманлы призвал суд освободить всех его коллег. Журналист заявил, что из-за отсутствия иных способов добиться справедливости, он уже 36-е сутки проводит голодовку. Однако, по словам Гахраманлы, ему не оказывают медицинской помощи.

Нурлан Гахраманлы - журналист-фрилансер, сотрудничающий с разными независимыми изданиями, и известный под псевдонимом Нурлан Либре. Он был задержан 20 февраля 2025 года. 16 января Гахраманлы объявил бессрочную голодовку в знак протеста против насилия со стороны конвоиров.

"Они не переводят меня в медучреждение, очевидно ждут, чтобы я окончательно свалился с ног", - сказал Гахраманлы. Журналист при этом выглядел бледным и изможденным.

Судьи не стали рассматривать ходатайство о своем отводе

Далее на заседании двокат Агаевой Назим Мусаев призвал суд уважать свое решение и позволить обвиняемым сесть рядом с защитниками. "Либо отмените это решение. Ибо если суд не выполняет собственное решение, значит, он предвзят", - сказал Мусаев.

Он попросил дать защите время для подготовки отвода составу суда. Другие защитники поддержали его. После короткого перерыва адвокаты представили отвод составу суда, мотивировав это тем, что "судьи не проявляют уважения к собственному решению".

Задержания в Meydan TV стали новым витком репрессий против журналистов Задержания журналистов Meydan TV направлены на подавление критических голосов и нагнетание страха в азербайджанском обществе, а очередной виток репрессий стал свидетельством усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры.

«На подготовительном заседании было принято решение о том, что обвиняемые должны сидеть рядом со своими адвокатами. В прецедентных решениях Европейского суда содержание обвиняемых в суде в такой стеклянной клетке расценивается как “пытка и обращение, унижающее достоинство”. Лицу, содержащемуся под стражей, должно быть выделено как минимум 4 квадратных метра площади. Здесь же на 5 квадратных метрах поместили 12 человек. То, что суд не исполняет собственное решение, дает основания ставить под сомнение объективность его дальнейший действий», - заявил адвокат Мусаев.

Джавад Джавадов добавил, что обвиняемые в стеклянной клетке не могут консультироваться со своими защитниками и содержатся “в условиях отсутствия воздуха”. Обвиняемые также поддержали отвод судьям.

Объявите то, что прикажут из администрации президента, и покончим с этим

Журналист Шамшад Ага заявил, что, если у суда "нет намерения проводить объективное и справедливое судебное разбирательство, то не стоит мучить обвиняемых и привозить их в суд".

«Зачем вы нас попусту утомляете? Эти люди [слушатели на заседании] тоже мучаются, приходят в суд из-за нас. Как в свое время царь Николай отдавал приказы, и их исполняли, так и вы - объявите то, что прикажут из администрации президента, и покончим с этим», - сказал Ага.

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал ранее один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Другие обвиняемые также хотели высказаться, однако судья Алиева не позволила им сделать это. По ее указанию, конвоиры убрали микрофон из стеклянного «аквариума». Затем судьи приняли решение оставить просьбу об их отводе без рассмотрения.

Далее адвокат Зибейда Садыгова ходатайствовала об освобождении Шамшада Аги под домашний арест, мотивировав это трагическими событиями в его семье.

"Сначала преждевременно скончалась его 16-летняя племянница, а недавно умерла мать. Этот человек не будет уклоняться от суда. Напротив, он заинтересован в том, чтобы до конца посещать заседания и добиться оправдания. Позвольте ему быть в трудное время вместе с родными", - сказала адвокат.

А обвиняемая главный редактор Meydan TV Айнур Эльгюнеш (Гамбарова) добавила, что у Аги еще и сестра тяжело больна. Однако ходатайство не было удовлетворено.

Суд отказался инициировать расследование по жалобам на насилие в СИЗО

После этого адвокаты подали ходатайство о том, чтобы суд направил представление в Генеральную прокуратуру в связи с инцидентом в СИЗО в отношении журналисток Агаевой,Тапдыг и Умудовой. Адвокаты отметили, что в СИЗО есть камеры видеонаблюдения, и их записи должны быть использованы в расследовании.

В ответ судья Алиева заявила, что для расследования произошедшего представление в Генеральную прокуратуру направлено не будет, однако будет сделан запрос в сам Бакинский следственный изолятор.

Мы на них жалуемся, а вы им же и запрос посылаете

Обвиняемые и защитники выразили протест против этого решения. "Мы на них жалуемся, а вы им же и запрос посылаете. Неужели вы думаете, что они признаются?" - сказала Тапдыг.

Адвокат Ровшана Рагимли ходатайствовала об изъятии записей с камер видеонаблюдения из следственного изолятора. Однако судья Алиева не удовлетворила ходатайство и на этом завершила заседание.

В зале суда из иностранных представителей были замечены только сотрудники посольства Швейцарии и представительства ЕС.

18 февраля от имени обвиняемых по делу Meydan TV было распространено обращение в посольства иностранных государств и представительства международных организаций. Арестованные журналисты призвали дипмиссии и, в частности, представительство ЕС, а также посольства США, Германии, Великобритании и Франции направлять своих сотрудников для наблюдения за ходом судебного процесса и стать свидетелями необъективности судебного разбирательства.

Сотрудник суда сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что следующее заседание суда по делу Meydan Tv назначено на 13 марта. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев. Получить комментарии в Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" также не удалось.

Нурлан едва передвигался. Он жаловался на боли во всем теле

Супруга Нурлана Гахраманлы Асли Ализаде призналась, что обеспокоена состоянием его здоровья. "19 февраля мы виделись с Нурланом в СИЗО. Он сильно истощен. С каждым разом он существенно теряет в весе, буквально тает. Нурлан едва передвигался. Он жаловался на боли во всем теле. Он пьет только воду. Ему никакой медпомощи не оказывают. Мало того, 16 февраля от него потребовали написать объяснительную о нарушении порядка в суде, да еще провели обыск в камере”, - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.