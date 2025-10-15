×

Кавказский узел

Лента новостей
14:58, 15 октября 2025

Суд не отпустил арестованного азербайджанского журналиста на похороны родственницы 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отказал в предоставлении краткосрочного отпуска из СИЗО журналисту Шамшад Ага, арестованного по делу Meydan TV для участия на поминках своей племянницы.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор сайта argument.az Шамшад Ага (Агаев) был арестован 5 февраля по делу Meydan TV. В сентябре он был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы из-за проблем со здоровьем. Журналист страдает язвой желудка, сообщили его родственники. 

К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям .

Вчера, 14 октября, Хатаинский районный суд рассмотрел ходатайство о предоставлении краткосрочного отпуска из СИЗО арестованному по делу Meydan TV руководителю сайта arqument.az Шамшаду Аге (Агаеву) для участия его в поминках его 18-летней племянницы. В ходатайстве содержалась просьба отпустить Ага в сопровождении конвоя для встречи с близкими и поминовения племянницы на несколько часов. Однако суд не удовлетворил ходатайство, сообщила адвокат журналиста Шахла Гумбатова. 

«Шамшад Ага материально поддерживал семью брата, в том числе в лечении его дочери. После ареста Шамшада семья брата оказалась  в тяжелом положении. Впрочем, семья Шамшада также сейчас в затруднительном положении. У супруги Шамшада обнаружили онкологическую болезнь. У него двое несовершеннолетних детей. Шамшад не виновен , его хотя бы по гуманитарным соображениям должны были отпустить, чтобы он мог быть вместе со своей семьей», - рассказал один из коллег журналиста на условиях анонимности. 

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил отклонение ходатайства о предоставлении краткосрочного отпуска Ага.

В октябре представители Института демократических инициатив попросили президента Азербайджана содействовать освобождению журналиста Шамшада Аги, указав, что его жена нуждается в лечении, а детям нужна опека отца.

Адвокаты "не услышали от следственного органа разумных объяснений" заключения Аги под стражу, рассказала в феврале Шахла Гумбатова. "Ведь он ранее вызывался на следствие по другому делу и сразу явился в полицию. С другой стороны, в отношении него уже ранее был введен запрет на выезд из страны. То есть оснований полагать, что он сможет скрыться, уклоняться от следствия, нет.  Однако в итоге суд избрал в отношении Аги меру пресечения в виде ареста", - сказала она.

Напомним, что преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

