×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:55, 14 октября 2025

Активисты призвали Алиева освободить арестованного по делу Meydan TV

Шамшад Ага. Фото: https://1news.az/news/20250205095203457-V-Azerbaidzhane-zaderzhan-rukovoditel-saita

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители Института демократических инициатив попросили президента Азербайджана содействовать освобождению журналиста Шамшада Аги, указав, что его жена нуждается в лечении, а детям нужна опека отца.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор сайта argument.az Шамшад Ага (Агаев) был арестован 5 февраля по делу Meydan TV. В сентябре он был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы из-за проблем со здоровьем. Журналист страдает язвой желудка, сообщили его родственники. 

К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям .

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж
13:07 23.09.2025
Серийные аресты журналистов в Азербайджане
В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Находящиеся под стражей члены учредительного совета Платформы «Третья республика» Руслан Иззетли и Акиф Гурбанов обратились к президенту Азербайджана с призывом освободить главного редактора сайта argument.az Шамшада Агу, сообщило 13 октября на своем сайте Meydan TV.

Авторы обращения указали, что жена Шамшада Аги страдает «серьёзным заболеванием, опасным для жизни», и поэтому нуждается в операции.

"К сожалению, операция опасна для жизни, и врачи не могут дать точный диагноз о её результатах, заявляя о её высокой степени риска. Семья Шамшада Аги состоит из четырёх человек, и на его попечении находятся двое несовершеннолетних детей. В такой ситуации Шамшад Ага, как глава семьи, обязан быть рядом с женой, организовывать её лечение и заботиться о детях", - указали активисты.

Руководитель Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудник института Руслан Иззетли, как и другие активисты и журналисты, находятся под стражей по делу Toplum TV. Изначально они были обвинены в контрабанде валюты, в январе им были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. О созданной активистами в декабре 2023 года общественно-политической структуре можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Активисты указали также, что после окончания расследования «дела Meydan TV» у Шамшада Аги нет оснований влиять на ход уголовного дела или бежать из страны.

«Предварительное следствие по «делу Meydan TV» завершено. Отныне нет никаких формальных оснований для того, чтобы Шамшад Ага как-либо повлиял на ход дела или покинул страну. Поэтому только в ваших руках создать возможность Шамшаду Аге в это непростое время срочно позаботиться о своей семье, заняться лечением жены и обеспечить родительскую заботу о своих детях», - говорится в письме.

Напомним, адвокаты "не услышали от следственного органа разумных объяснений" заключения Аги под стражу, рассказала в феврале "Кавказскому узлу" адвокат журналиста Шахла Гумбатова. "Ведь он ранее вызывался на следствие по другому делу и сразу явился в полицию. С другой стороны, в отношении него уже ранее был введен запрет на выезд из страны. То есть оснований полагать, что он сможет скрыться, уклоняться от следствия, нет.  Однако в итоге суд избрал в отношении Аги меру пресечения в виде ареста... Мы так и не поняли, чем суд обосновал свое решение. Ибо была оглашена резолютивная часть постановления", - сказала она.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:53, 14 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
22:45, 13 октября 2025
Контрактник из Калмыкии убит в зоне СВО
21:01, 13 октября 2025
1
 Власти Грузии ужесточат наказания за нарушение правил проведения митингов
18:24, 13 октября 2025
Военный из Северной Осетии убит в зоне СВО
17:50, 13 октября 2025
Двое бойцов из Калмыкии убиты на Украине
17:23, 13 октября 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
Все события дня
Новости
Полицейские у суда в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
20:32, 13 октября 2025
Суд в Баку приступил к рассмотрению дела активистки Наргиз Мухтаровой
Ниджад Ибрагим. Фото: https://arqument.az/az/nicad-ibrahim-meni-prezidente-istefa-telebime-gre-cezalandrrlar
19:14, 13 октября 2025
Семья Ниджада Ибрагима встревожена его состоянием на 28-й день голодовки
Айнур Эльгюнеш. Фото: https://www.meydan.tv/
14:55, 13 октября 2025
Фильм арестованной азербайджанской журналистки Эльгюнеш получил награду международного кинофестиваля
06:18, 13 октября 2025
Афияддин Мамедов пожаловался на руководство колонии
Песков и флаги России и Азербайджана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16:59, 12 октября 2025
Песков заявил о непрерывности контактов Москвы и Баку
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Протест на проспекте Руставели. Фото: Keto Mikadze / Publika
13 октября 2025, 22:11
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 320 дней подряд

Полицейские у суда в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13 октября 2025, 20:32
Суд в Баку приступил к рассмотрению дела активистки Наргиз Мухтаровой

Ниджад Ибрагим. Фото: https://arqument.az/az/nicad-ibrahim-meni-prezidente-istefa-telebime-gre-cezalandrrlar
13 октября 2025, 19:14
Семья Ниджада Ибрагима встревожена его состоянием на 28-й день голодовки

Арег Щепихин. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
13 октября 2025, 16:44
Обвинение требует шесть лет колонии для Щепихина

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше