Активисты призвали Алиева освободить арестованного по делу Meydan TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители Института демократических инициатив попросили президента Азербайджана содействовать освобождению журналиста Шамшада Аги, указав, что его жена нуждается в лечении, а детям нужна опека отца.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор сайта argument.az Шамшад Ага (Агаев) был арестован 5 февраля по делу Meydan TV. В сентябре он был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы из-за проблем со здоровьем. Журналист страдает язвой желудка, сообщили его родственники.

К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 .

Серийные аресты журналистов в Азербайджане В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Находящиеся под стражей члены учредительного совета Платформы «Третья республика» Руслан Иззетли и Акиф Гурбанов обратились к президенту Азербайджана с призывом освободить главного редактора сайта argument.az Шамшада Агу, сообщило 13 октября на своем сайте Meydan TV.

Авторы обращения указали, что жена Шамшада Аги страдает «серьёзным заболеванием, опасным для жизни», и поэтому нуждается в операции.

"К сожалению, операция опасна для жизни, и врачи не могут дать точный диагноз о её результатах, заявляя о её высокой степени риска. Семья Шамшада Аги состоит из четырёх человек, и на его попечении находятся двое несовершеннолетних детей. В такой ситуации Шамшад Ага, как глава семьи, обязан быть рядом с женой, организовывать её лечение и заботиться о детях", - указали активисты.

Руководитель Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудник института Руслан Иззетли, как и другие активисты и журналисты, находятся под стражей по делу Toplum TV. Изначально они были обвинены в контрабанде валюты, в январе им были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. О созданной активистами в декабре 2023 года общественно-политической структуре можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Активисты указали также, что после окончания расследования «дела Meydan TV» у Шамшада Аги нет оснований влиять на ход уголовного дела или бежать из страны.

«Предварительное следствие по «делу Meydan TV» завершено. Отныне нет никаких формальных оснований для того, чтобы Шамшад Ага как-либо повлиял на ход дела или покинул страну. Поэтому только в ваших руках создать возможность Шамшаду Аге в это непростое время срочно позаботиться о своей семье, заняться лечением жены и обеспечить родительскую заботу о своих детях», - говорится в письме.

Напомним, адвокаты "не услышали от следственного органа разумных объяснений" заключения Аги под стражу, рассказала в феврале "Кавказскому узлу" адвокат журналиста Шахла Гумбатова. "Ведь он ранее вызывался на следствие по другому делу и сразу явился в полицию. С другой стороны, в отношении него уже ранее был введен запрет на выезд из страны. То есть оснований полагать, что он сможет скрыться, уклоняться от следствия, нет. Однако в итоге суд избрал в отношении Аги меру пресечения в виде ареста... Мы так и не поняли, чем суд обосновал свое решение. Ибо была оглашена резолютивная часть постановления", - сказала она.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.