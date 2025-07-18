Активисты призвали президента Азербайджана содействовать лечению Мамедли в гражданской клинике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа представителей гражданского общества и журналистов Азербайджана обратились к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой содействия для создания условия лечению содержащегося под стражей учредителя Toplum TV Алескера Мамедли в гражданской клинике.

"Кавказский узел" писал, что арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. За исключением Аббасова, все находятся под стражей, а он – под надзором полиции.

12 представителей гражданского общества, правозащитников и журналистов направили обращение к президенту Ильхаму Алиеву, в котором выразили обеспокоенность по поводу состояния здоровья Алескера Мамедли.

В начале сентября 2024 г. Мамедли после жалоб на боли прошел медобследование в бакинском СИЗО. Врачи обнаружили у него болезнь почек, но арестованного не перевели на стационарное лечение, хотя врачи указали на необходимость хирургической операции. По словам брата, Алескер Мамедли страдает от приступов удушья из-за опухоли в щитовидной железе, головных болей и скачков давления. Однако 28 ноября 2024 года суд отказал ему в переводе под домашний арест.

«В результате медицинского обследования после ареста у Алескера Мамедли были выявлено (несущее риск рака образование) в щитовидной железе, серьёзные проблемы с печенью, почками и поджелудочной железой… Согласно медицинскому протоколу, при увеличении щитовидной железы более чем на 15 мм может потребоваться хирургическое вмешательство», — говорится в обращении. Также указывается на усиление у Мамедли “таких симптомов, как острое удушье, головные боли, головокружение и тошнота”, и “эта ситуация представляет реальную угрозу его жизни”.

Авторы обращения также выразили надежду, что “в преддверии 150-летия Национальной прессы (отмечается 22 июля – прим. «Кавказского узла») известному эксперту в области медиаправ Алескеру Мамедли будет проявлен особый подход”. В частности, содержится просьба оказать содействие в рассмотрении “правовых возможностей для проведения хирургической операции Алескеру Мамедли в одной из специализированных гражданских клиник”.

Среди подписавших петицию - журналист Мехман Алиев, председатель объединения журналистов Азербайджана «Ени несил» Ариф Алиев, председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу, глава Азербайджанской национальной секции Международного общества прав человека Саадат Бананярли, председатель Общественного объединения «Защита прав человека и законности» Саида Годжаманлы.

Ранее после обращения правозащитников была изменена мера пресечения на домашний арест журналистке Toplum TV Шахназ Бейляргызы.

Глава государства обладает полномочиями рекомендовать правоохранительным и судебным органам рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения арестованному лицу по гуманитарным соображениям для оказания ему медицинской помощи, указал адвокат Мамедли Фахраддин Мехтиев. “В данном случае, речь идет об уважаемом и известном человека в обществе, юристе, медиаэксперте”, - сказал Мехтиев в беседе с корреспондентом “Кавказского узла”.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Преследованиям в стране подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".