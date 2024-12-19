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01:10, 19 декабря 2024

Защита заявила об ухудшении состояния Алескера Мамедли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У учредителя Toplum TV Алескера Мамедли в СИЗО усугубились проблемы со здоровьем, но ему по-прежнему отказывают в доступе к качественной медпомощи.

Как писал "Кавказский узел", Алескер Мамедли с 8 марта находится под арестом по обвинению в контрабанде валюты. Он отверг обвинения. В начале сентября Мамедли после жалоб на боли прошел медобследование в бакинском СИЗО. Врачи обнаружили у него болезнь почек, но арестованного не перевели на стационарное лечение, хотя врачи указали на необходимость хирургической операции. По словам брата, Алескер Мамедли страдает от приступов удушья из-за опухоли в щитовидной железе, головных болей и скачков давления. 28 ноября суд отказал ему в переводе под домашний арест. 

Адвокат Фахраддин Мехтиев 18 декабря встретился в Бакинском СИЗО-1 с Алескером Мамедли. По словам защитника, состояние здоровья журналиста заметно ухудшилось.

"Алескер Мамедли выглядел очень вялым, жаловался на боли в разных частях тела. У него взяли образцы крови на анализ и провели ультразвуковое обследование. Полученные результаты усилили беспокойство о его здоровье: у Алескера Мамедли выявлены сгустки в желчном пузыре и камни в почках. Все это вызывает у него острые боли, создает проблемы при приеме пищи. В последние дни возникли проблемы и с сердцем", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла". 

Мехтиев напомнил, что Мамедли также болен гипертонией – его артериальное давление периодически резко повышается или резко понижается. В связи с этим он страдает от непрерывных головных болей и бессонницы.

"Опухоль в щитовидной железе усиливает чувство удушья. Алескер Мамедли нуждается в срочной операции щитовидной железы, такая возможна только в гражданской клинике. Однако Мамедли отказывают в изменении меры пресечения для операции в специализированной гражданской клинике. Его даже не переводят в госпиталь Пенитенциарной службы для того, чтобы вылечить хотя бы от других болезней. При этом сами тюремные врачи констатируют осложнение болезней Алескера Мамедли", - сказал адвокат. Он добавил, что многократные обращения в главное медицинское управление Минюста с просьбами о госпитализации Мамедли остаются безрезультатными. 

Брат учредителя Toplum TV Насими Мамедли назвал отказ в доступе к качественной медицинской помощи "формой бесчеловечного обращения".

"Алескер вот уже десять месяцев незаконно содержится под арестом. Мало того, что его лишили свободы, ему в нормальной медицинской помощи отказывают. Алескер – известный в обществе представитель интеллигенции, юрист, медиа-эксперт, подобное отношение к нему иначе чем "правовым террором" не назовешь. Судебно-правовая система превратилась в карательный инструмент для наказания невиновных", – сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе Азербайджана воздержались от комментариев, отметив, что вопросы лечения заключенных относятся к компетенции главного медицинского управления Минюста. Получить комментарии в этом ведомстве корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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