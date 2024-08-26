Состояние Алескера Мамедли ухудшилось в изоляторе

26 августа 2024, 14:45

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Арестованный в Баку учредитель Toplum TV Алескер Мамедли пожаловался на приступы удушья из-за опухоли, головные боли и скачки давления, а лечение не помогает, рассказал его брат.

Как писал "Кавказский узел", учредитель Toplum TV Алескер Мамедли начал испытывать проблемы с кровяным давлением, а назначенное лечение не помогает, рассказал 5 августа его брат.

5 июля учредитель Toplum TV Алескер Мамедли направил в комитет ООН по правам человека жалобу на то, что конвой не допустил к его медобследованию доверенных врачей и присутствовал при врачебной процедуре. У журналиста диагностирована доброкачественная опухоль, но результаты обследования вызывают сомнения, заявил его брат.

Алескер Мамедли нуждается в хирургической операции на щитовидной железе, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» брат арестованного Насими Мамедли.

В лечении нет позитивной динамики

«Алескер сегодня звонил. У него продолжаются удушья из-за опухоли в щитовидной железе. В лечении нет позитивной динамики. Ибо опухоль в щитовидной железе должна быть удалена путем хирургической операции. Но в нынешних условиях содержания его под стражей он считает операцию нецелесообразной. Алескер опасается, что, как во время его обследования два месяца назад, в действия медиков вмешаются силовики», - рассказал Насими Мамедли.

14 июня суд в Баку предписал провести медобследование Алескера Мамедли в частной клинике, и 22 июня ему была сделана биопсия в медцентре. Врачи не взяли ряд анализов, а силовики не пустили на процедуру медработников, которым Мамедли доверяет и которым суд разрешил присутствовать. Во время процедуры около Мамедли стояли 10-12 силовиков, а наручники с него сняли только по настоянию врача.

Опухоль негативно отражается на общем состоянии Алескера Мамедли, отметил его брат. "У Алескера постоянно резко скачет то вверх, то вниз кровяное давление. У него сильные головные боли, бессонница", - сказал он, добавив, что Алескеру отказывают в освобождении из-под стражи, хотя никаких следственных действий с ним не проводится.

По его словам, к Алескеру Мамедли по-прежнему не допускают нотариуса, без которого учредитель Toplum TV не может выдать доверенность близким.

Семья Алескера Мамедли находится в сложном финансовом положении. При этом сотрудники изолятора неправомерно отказываются пропустить нотариуса к арестованному, чтобы подписать доверенность на продажу машины, рассказал 14 августа его брат.

«Доверенность необходима для продажи автомобиля Алескера, чтобы покрыть расходы на обучение в вузах двух его детей. Ибо после ареста Алескера семья испытывает материальные затруднения. Кроме того, доверенность нужна для получения новой электронной подписи, поскольку она была изъята следствием. Без нее невозможно представить налоговую отчетность Алескера. Но к нему нотариуса не допускают", - рассказал Насими Мамедли.

Представители следственного органа и пенитенциарной службы казались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Алескер Мамедли был задержан 8 марта и на следующий день арестован по обвинению в контрабанде валюты. Он отверг обвинения. 29 марта суд отказал Мамедли в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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