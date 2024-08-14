Алескер Мамедли. Фото: 24saat.org https://rus.az24saat.org/2024/03/25/алескер-мамедли-обратился-в-еспч-из-су/

14 августа 2024, 22:37

Родные заявили о нарушении прав Алексера Мамедли в изоляторе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья учредителя Toplum TV Алескера Мамедли находится в сложном финансовом положении. При этом сотрудники изолятора неправомерно отказываются пропустить к арестованному нотариуса, чтобы подписать доверенность на продажу машины, рассказал его брат.

Как писал "Кавказский узел", Алескеру Мамедли отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, сообщили 16 апреля его брат и адвокат. Аппарат омбудсмена рекомендовал медуправлению Минюста обеспечить обследование и лечение Мамедли в частной клинике, но ведомство проигнорировало рекомендацию. 15 июня защита убедила суд в Баку разрешить арестованному учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли пройти обследование в гражданской клинике. Состояние Мамедли ухудшается из-за опухоли, рассказали его адвокат и родственник.

Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли был задержан 8 марта и на следующий день арестован на четыре месяца по обвинению в контрабанде валюты. Он отверг обвинения. 29 марта суд отказал Мамедли в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья.

Лекарства не помогают стабилизировать давление Алескера Мамедли, содержащегося в следственном изоляторе, сообщил его брат Насими Мамедли. "Содержание Алескера в замкнутом пространстве вызывало у него целый ряд серьезных проблем. Опухоль щитовидной железы по-прежнему затрудняет дыхание", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в течение недели адвокаты планируют подать новое ходатайство о переводе Мамедли под домашний арест.

К Мамедли не допускают нотариуса, без которого учредитель Toplum TV  не может решить некоторые вопросы, связанные с собственностью и налоговой отчетностью. "Электронная подпись и удостоверение личности Алескера изъяты следственным органом. Это не дает возможность представить налоговую отчетность. Чтобы получить новую электронную подпись, Алескер должен выдать доверенность кому-нибудь из близких ему людей. Но в нарушение закона о правах и свободах лиц, содержащихся в местах заключения, к нему не допускают нотариуса", - сказал Насими Мамедли.

Доверенность необходима также для продажи автомобиля Мамедли, чтобы покрыть расходы на обучение в вузах двух его детей, семья испытывает материальные затруднения, рассказал Насими Мамедли.

6-8 марта были задержаны девять сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции.

Учредитель Toplum TV, Алескер Мамедли также был обвинен в контрабанде валюты. При обыске в его квартире якобы нашли 7300 евро.

Напомним, Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Примечание:

"Хадидже Исмаиловой запрещен выезд из Азербайджана", "Суд отказался отпустить Рамиля Бабаева под домашний арест", "Оппозиция призвала власти Азербайджана прекратить преследование журналистов".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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