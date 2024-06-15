Суд разрешил Алескеру Мамедли обследование в гражданской клинике

15 июня 2024, 15:54

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Защита убедила суд в Баку разрешить арестованному учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли пройти обследование в гражданской клинике. Состояние Мамедли ухудшается из-за опухоли, рассказали его адвокат и родственник.

Как писал "Кавказский узел", Алескеру Мамедли отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, сообщили 16 апреля его брат и адвокат. Аппарат омбудсмена рекомендовал медуправлению Минюста обеспечить обследование и лечение Мамедли в частной клинике, но ведомство проигнорировало рекомендацию.

Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли был задержан 8 марта и на следующий день арестован на четыре месяца по обвинению в контрабанде валюты. Он отверг обвинения. 29 марта суд отказал Мамедли в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья.

Хатаинский райсуд Баку сегодня рассмотрел и удовлетворил ходатайство об обеспечении возможности Алескеру Мамедли пройти медобследование в гражданской клинике, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Мамедли Агиль Лаидж.

Мы три месяца добивались этого

"Необходимость в медобследовании вызвана опухолью в щитовидной железе Алескера Мамедли, которая была обнаружена у него еще до ареста. Однако заключение под стражу лишило его возможности пройти обследование, в частности, биопсию для выяснения характера опухоли. Мы три месяца добивались этого. Но до сих пор не было положительного ответа ни от суда, ни от следственного органа. Не дождвшись в очередной раз ответа от следствия, мы подали ходатайство в суд, которое было рассмотрено сегодня. Согласно законодательству, если в СИЗО нет возможности и оборудования для соответствующего обследования и лечения, то ему должны создать такую возможность в другом учреждении, по его выбору. Сегодня следствие не стало возражать, и суд удовлетворил ходатайство", - рассказал он.

По словам адвоката, состояние Мамедли продолжает ухудшаться. "У него участили удушья, периодически резко повышается кровяное давление. Сегодня его привезли в суд с лекарствами", - сказал Лаидж.

Обследование планируется провести на следующей неделе, сообщил брат арестованного Насими Мамедли. "После праздников (15-19 июня в Азербайджане нерабочие дни по случаю праздников Дня национального спасения и Курбан-байрама. – Прим. корреспондента "Кавказского узла") мы вывезем Алескера на биопсию в одну из гражданских клиник по нашему выбору. Нас в этом вопросе будет консультировать наш близкий родственник, [заместитель председтеля Объединения врачей Азербайджана] Айдын Алиев. После биопсии Алескера вернут в СИЗО", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодняшнее решение - первый и важный шаг для лечения Алескера

Дальше, по словам Мамедли, все будет зависеть от результатов обследования. "Если врачи признают целесообразность хирургической операции на щитовидной железе, то будет новое ходатайство об изменении меры пресечения. Это сложная операция и требует длительного периода реабилитации. В любом случае, сегодняшнее решение - первый и важный шаг для лечения Алескера. Сейчас ему совсем стало плохо, его состояние еще усугубляется жаркой погодой", - сказал он, добавив, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Алексер Мамедли сохраняет бодрость духа.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении судьи. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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