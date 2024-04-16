Родные и защита Мамедли потребовали обследовать его

16 апреля 2024, 20:34

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Учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, сообщили его брат и адвокат. Аппарат омбудсмена рекомендовал медуправлению Минюста Азербайджана обеспечить обследование и лечение Мамедли в частной клинике за его счет, но ведомство проигнорировало рекомендацию.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. 9 марта оба были арестованы на четыре месяца по статье о контрабанде валюты, Мамедли и Иззетли отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила власти Азербайджана за отказ обеспечить учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли медицинскую помощь, призвав немедленно освободить его и других заключенных журналистов.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане"

Состояние Алексера Мамедли в СИЗО ухудшилось, он чаще стал ощущать нехватку воздуха из-за растущей опухоли в щитовидной железе, сказал его брат Насими Мамедли. "Алескеру становится все хуже и хуже. Опухоль у него в щитовидной железе увеличивается. Он стал чаще задыхаться. От удушья практически по ночам плохо спит. Прошло более 20 дней после обращения адвокатов в Пенитенциарную службу и главное медицинское управление Минюста о необходимости обследования и лечения Алескера в стационарных условиях, но ответа все еще нет", - сказал Насими Мамедли.

Вместе с тем, по его словам, 12 апреля Мамедли провели повторное УЗИ-обследование. "Во время обследования медики подтвердили наличие узелка (опухоли) щитовидной железы. Однако было заявлено, что размер узелка составляет 18-19 миллиметров. И это в то время, как в ходе обследования до ареста размер опухоли уже составлял 23 миллиметра, есть медицинские документы, подтверждающие это", - продолжил Н.Мамедли.

Он подчеркнул, что в СИЗО нет условий для проведения биопсии. "Без биопсии установить характер опухоли невозможно. Если она злокачественная, то это опасно для жизни, и промедление с лечением может быть фатальным. Но даже если опухоль доброкачественная, то отсутствие лечения также плохо влияет на здоровье. Нужно обследование квалифицированными врачами", - сказал Насими Мамедли.

В связи с проблемами со здоровьем брата 8 апреля он обращался к омбудсмену. "15 апреля я получил официальный ответ от руководителя аппарата омбудсмена Айдына Сафиханлы. В нем сообщалось, что мое обращение было переправлено и.о. начальника главного медуправления Минюста Рафаилу Мехдиеву с рекомендациями создать условия для проведения дополнительного обследования и биопсии за наш (семьи Алескера Мамедли) счет в одной из частных клиник", - сказал Мамедли.

Он считает, что Алескера Мамедли арестовали "необоснованно, без всяких доказательств и улик". "Есть две причины ареста Алескера. Первая связана с его учредительством в Toplum TV. Алескера лишили свободы те, кто обеспокоен существованием доступного всем, сбалансированного, объективного YouTube-канала, который сейчас фактически устранен. Вторая причина – это критическое отношение Алескера к медийной политике в стране, проведение им анализа состояния медиа с точки зрения соответствия законодательству и международным конвенциям. Арест Алескера – политическое решение тех, кто обеспокоен этим", – подчеркнул Н.Мамедли.

Он считает, что содержание Алескера Мамедли в его состоянии в СИЗО является "покушением на его жизнь".

Адвокат Мамедли Агиль Лаидж отметил, что 15-дневный срок, отведенный законом для ответа на обращение защиты о госпитализации Мамедли, истек. "Правда, они формально имеют право продлить процедуру ответа еще на 15 дней. Но в данном случае все очевидно, им не нужно наводить какие-то дополнительные справки. Все очевидно – человек серьезно болен", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он усомнился, что медуправление Минюста выполнит рекомендацию из аппарата омбудсмена о создании Мамедли условий для обследования и лечения в частной клинике. "К сожалению, данный вопрос решается не в правовой, а в политической плоскости. Если бы работали законы, то Алескера Мамедли вообще с этой болезнью не должны были подвергать предварительному заключению, а не говорю уже о несостоятельности самого обвинения. Защита использует все правовые механизмы. Но наши апелляционные жалобы на арест, ходатайства о переводе Мамедли под домашний арест не удовлетворяются именно по причине политического характера этого дела", - отметил Лаидж.

В аппарате омбудсмена корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что в связи с обращением брата Мамедли было направлено соответствующее письмо в профильное государственное учреждение. В главном медуправлении Минюста воздержались от комментариев отметив, что не предоставляют публичной информации о состоянии здоровья заключенных. Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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