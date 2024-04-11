"Репортеры без границ" потребовали обеспечить лечение Алескеру Мамедли

11 апреля 2024, 04:47

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Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила власти Азербайджана за отказ обеспечить учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли медицинскую помощь, призвав немедленно освободить его и других заключенных журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. 9 марта оба были арестованы на четыре месяца по статье о контрабанде валюты, Мамедли и Иззетли отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В заявлении «Репортеров без границ» (РБГ) от 10 апреля отмечается, что Алескер Мамедли страдает онкологическим заболеванием. Правозащитники также напомнили о своем предыдущем заявлении в защиту преследуемых сотрудников Toplum TV и других журналистов, указывая на "резкое снижение уважения к свободе прессы" в Азербайджане.

«РБГ осуждают отказ властей предоставить доступ к медицинской помощи учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли, в то время как его здоровье ухудшается. Его надо срочно освободить вместе с другими заключенными журналистами», - говорится в публикации на странице РБГ в социальной сети X.

Брат учредителя Toplum TV Насими Мамедли опасается, что в ближайшие дни проблемы со здоровьем его родственника усугубятся.

«В Азербайджане пять дней подряд, с 10-14 апреля, нерабочие в связи с праздником Рамазан. Это означает, что как минимум пять дней не стоит ожидать решений о переводе Алескера в лечебное учреждение. В выходные в СИЗО остаются только дежурные медработники и в случае осложнений с болезнями Алескера ожидать оперативного квалифицированного медицинского вмешательства не приходится», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в СИЗО Алескер Мамедли лишен даже возможности находиться на свежем воздухе, что при его заболевании необходимо.

"У него опухоль в щитовидной железе, эта болезнь связана с нарушением обмена веществ и она затрудняет ему дыхание. Алескеру нужно больше находиться на свежем воздухе, а в СИЗО для этого нет условий. Алескер может обследоваться у специалистов и получать эффективное лечение только на свободе", - добавил родственник.

Представители Пенитенциарной службы в связи с праздничным выходным днем оказались недоступны для комментариев.

Toplum TV стал третьим независимым СМИ, ставшим жертвой правительства Азербайджана за последние шесть месяцев. Сначала в ноябре были арестованы журналисты расследовательского СМИ Abzas Media, а затем в декабре - журналисты YouTube-проекта Kanal-13. "Правящими кругами организуются клеветнические кампании, в ходе которых звучат утверждения, что независимые СМИ и те, кто их защищает, в частности RSF, являются органами влияния США, Франции и Запада и выразителями "азербайджанофобии", - отмечали представители "Репортеров без границ" в своем заявлении от 3 апреля.



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