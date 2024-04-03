"Репортеры без границ" осудили аресты журналистов в Азербайджане

03 апреля 2024, 06:00

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Правозащитники из "Репортеров без границ" осудили уголовное преследование журналистов Toplum TV и призвали освободить тех из них, кто находится под стражей.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ) по уголовному делу о контрабанде валюты. 12 марта коллеги Мамедли попросили отпустить его на поруки в связи с состоянием здоровья.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Пятеро журналистов Toplum TV стали последними жертвами преследования независимых СМИ со стороны властей Азербайджана, говорится в заявлении правозащитной организации "Репортеры без границ".

Организация, в частности, упоминает учредителя издания Алескер Мамедли, который был задержан 8 марта и арестован на четыре месяца, несмотря на диагностированное у него онкологическое заболевание. Также упомянуты Илькин Амрахов - сотрудник Института демократических инициатив и Мушвиг Джаббар, которые также находятся под стражей после полицейского рейда в штаб-квартиру Toplum TV 6 марта. Еще двое других журналистов Toplum TV Эльмир Аббасов и Фарид Исмаилов были освобождены под надзор полиции.

Всем упомянутым грозит от пяти до восьми лет тюрьмы по явно сфабрикованному обвинению в контрабанде иностранной валюты. Ранее аналогичное обвинение было предъявлено журналистам Abzas Media. «Цель правительства ясна – подавить гражданское общество и все инакомыслящие голоса. Уничтожив все формы политического плюрализма, президент Ильхам Алиев теперь пытается заставить независимые СМИ следовать официальной линии. Мы призываем партнеров Азербайджана перестать закрывать глаза на резкое снижение уважения к свободе прессы в этой стране и действовать соответствующим образом», - заявила руководитель "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

Полицейский рейд на Toplum TV произошел всего через несколько часов после того, как немецкий телеканал SWR показал репортаж о коррупции в нефтегазовом секторе Азербайджана, в котором фигурировала главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова, далее говорится в заявлении РБГ.

Она провела более полутора лет в тюрьме после своего ареста в 2014 году в связи с ее журналистскими расследованиями. Хотя во время полицейского рейда Исмайлова не была в редакции и ее не задержала, однако журналистку подвергли нескольким интенсивным допросам и запретили выезд из страны, напомнила организация.

После рейда также были арестованы по меньшей мере три человека, связанные с Toplum TV, но не являющихся журналистами. А зять Алескера Мамедли Айдын Алиев был уволен из клиники, где он работал рентгенологом, за то, что поделился видео задержания учредителя Toplum TV.

В репортаже SWR подчеркивалась повальная коррупция в национальном газовом и нефтяном секторе Азербайджана в то время, когда Европейский Союз планирует удвоить к 2027 году закупки азербайджанского газа, чтобы заменить им российский, указывают "Репортеры без границ".

Азербайджан неуклонно усиливает преследование средств массовой информации, отмечают правозащитники, обращая внимания на принятие в 2022 году «спорного закона о медиа» и «становление государства более авторитарным, нарушающим собственную Конституцию и ратифицированные им же международные договора».

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Toplum TV стал третьим независимым СМИ, ставшим жертвой правительства Азербайджана за последние шесть месяцев. Сначала в ноябре были арестованы журналисты расследовательского СМИ Abzas Media, а затем в декабре журналисты YouTube-проекта Kanal-13.

“Правящими кругами организуются клеветнические кампании, в ходе которых звучат утверждения, что независимые СМИ и те, кто их защищает, в частности RSF, являются органами влияния США, Франции и Запада, и выразителями «азербайджанофобии», - говорится в заключение заявления РБГ.

С 20 ноября по 14 декабря 2023 года были арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев, он арестован по обвинению в самовольном строительстве и контрабанде валюты. По делу Оруджева арестован также журналист Шамо Эминов. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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