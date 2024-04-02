Рамиль Бабаев проиграл суд по жалобе на свой арест

02 апреля 2024, 00:08

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Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе под домашний арест сотрудника Института демократических инициатив Рамиля Бабаева, задержанного во время обыска в офисе Toplum TV. Защита сочла неправомерным это решение и анонсировала обращение в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта суд в Баку арестовал на четыре месяца по делу о контрабанде валюты трех сотрудников Института демократических инициатив (ИДИ) Рамиля Бабаева, Али Зейнала и Илькина Амрахова. Бабаев был задержан 6 марта во время обыска в офисе Toplum TV, после чего состоялся обыск и в его квартире. По версии защиты, привлечение Бабаева к уголовной ответственности и его арест были осуществлены с нарушением правовых норм. Сам Бабаев отверг обвинения и считает целью своего преследования, как и арестов других лиц, связанных с Toplum TV, подорвать деятельность этой медиаструктуры.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд 1 апреля оставил без удовлетворения жалобу на отказ Бабаеву в переводе под домашний арест, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Айша Абдель Гадир.

При этом адвокат указала на отсутствие материальных и процессуальных оснований для содержания активиста под стражей.

«Следствие обосновывает необходимость ареста тем, что находясь на свободе, он может "покинуть страну", "скрыться от следствия и суда", "повторно совершить преступные действия", "создавать препятствия правосудию", "воздействовать на свидетелей". Но это все абстрактные утверждения, не подкрепленные конкретными аргументами и доказательствами», - рассказала адвокат, обратив внимание на то, что Бабаев ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянно место жительство в Баку и, оставаясь на свободе, может по первому вызову явиться на следствие.

По жалобам, подаваемым в порядке судебного надзора, апелляционный суд является высшей инстанцией, поэтому теперь защита будет жаловаться на нарушение прав Бабаева в Европейский суд, анонсировала Абдель Гадир, пояснив, что при избрании меры пресечения суд не учел положений статьи 5 Европейской конвенции о правах человека, принципы законности и обоснованности подозрений.

Кроме того, в случае с Бабаевым имеет место нарушение статьи 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции, считает защита. «По этому делу проходят девять человек, и все они связаны с Toplum TV. При этом аресты сопровождаются в провластных СМИ кампанией по дискредитации этого издания. Рамиль Бабаев считает, что его дело политически мотивировано», - сказал адвокат.

Абдель Гадир также отметила, что ни она, ни сам Бабаев, пока не получили из прокуратуры ответа на жалобу о бесчеловечном обращении с Бабаевым при доставке его в суд 8 марта.

Адвокат также не получила ответа из аппарата омбудсмена на обращение в связи с «незаконным арестом» Бабаева и нарушением его прав на образование и охрану здоровья.

Из-за ареста Бабаев вынужденно прервал обучение в докторантуре Института философии академии наук. Кроме того, Бабаев подвержен периодическим судорогам и нуждается в срочном врачебном вмешательстве, что невозможно в условиях содержания СИЗО, продолжила адвокат.

В Хатаинской районной прокуратуре воздержались от комментариев по поводу уголовного преследования Бабаева. Представители аппарата омбудсмена оказались недоступны для комментариев.

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