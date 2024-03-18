Адвокаты заявили о бесчеловечном обращении с арестованными в Баку активистами

18 марта 2024, 14:39

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Защита потребовала перевести под домашний арест координатора Института демократических инициатив Рамиля Бабаева, обвиняемого в контрабанде. Адвокаты Бабаева и его коллеги Илькина Амрахова пожаловались прокурору на нарушения силовиками прав активистов.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта апелляционный суд в Баку оставил под арестом пятерых обвиняемых по делу Toplum TV и отказался признать нарушения закона при обыске на бывшей съемной квартире еще одного обвиняемого - Фарида Исмаилова, который остается на свободе под надзором полиции.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилова и Аббасова отпустили под надзор полиции.

Сегодня защита координатора по тренингам Института демократических инициатив (ИДИ) Рамиля Бабаева подала ходатайство об изменении меры пресечения и переводе его под домашний арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Айша Абдель Гадир.

По версии защиты, привлечение Бабаева к уголовной ответственности и его арест сроком на четыре месяца были осуществлены с нарушением правовых норм. Бабаев был задержан 6 марта во время обыска в офисе Toplum TV, после чего состоялся обыск в его квартире.

"Во время обыска Рамиль Бабаев потребовал ведения видеосъемки. Когда он заявил на видео о том, что обнаруженные на квартире 2300 евро не принадлежат ему, а подложены сами полицейскими, съемка сразу была прекращена", - сказала Гадир.

Она отметила, что следствие мотивировало необходимость ареста Бабаева тем, что, находясь на свободе, он может «покинуть страну», «скрыться от следствия и суда», "повторно совершить преступные действия", "создавать препятствия правосудию" и "воздействовать на свидетелей".

Однако, по версии защиты, эти утверждения "основывались на абстрактных выражениях и никаких конкретных аргументов, подтверждающих это, в суд не было представлено", говорится в ходатайстве адвоката, копию которого защитник предоставила корреспонденту «Кавказского узла».

Бабаев отверг обвинения и считает, что цель его преследования, как и аресты других лиц, связанных с Toplum TV, - подорвать деятельность этой медиаструктуры, она является мерой устрашения людей с оппозиционными взглядами, отмечается в документе.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В ходатайстве также указывается на конкретные нарушения закона в деле Бабаева. Так, он содержался под стражей без решения суда дольше установленных законом 48 часов. "Следственный орган не представил первичных доказательств о том, какие Бабаев действия совершил по предъявленному обвинению. Суд также не истребовал материальных доказательств для проверки обоснованности обращения следственного органа", - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что при избрании меры пресечения суд не учел положений статьи 5 Европейской конвенции о правах человека и принципов законности и обоснованности подозрений.

В ходатайстве также указывается на нарушение прав Бабаева по статье 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции, то есть “в иных целях, чем предусмотрено в конвенции”.

В частности, в документе отмечается, что по этому делу проходят девять человек, и все они связаны с Toplum TV, а аресты сопровождаются в провластных СМИ кампанией по дискредитации этого издания. С учетом всего этого адвокат просит изменить меру пресечения в отношении Бабаева на домашний арест.

При этом она указывает, что у Бабаева «есть постоянное место жительства, ранее он не был судим, нет реальных основ для предположений, что он будет скрываться, фальсифицировать доказательства, незаконно воздействовать на других участников процесса и в связи с этим следственный орган никаких доказательств в суд не представил».

Адвокат пояснила, что ходатайство согласно законодательству должно быть рассмотрено в течение недели. Однако в связи с предстоящими выходными в связи с весенним праздником Новруз (20-26 марта в Азербайджане - праздничные выходные дни. – Прим. корреспондента "Кавказского узла") это сроки могут быть сдвинуты.

Адвокат Бабаева пожаловалась в прокуратуру и омбудсмену

Защита также обратилась к прокурору Хатаинского района Баку в связи с бесчеловечным обращением над Бабаевым. Как отметила адвокат Гадир, 8 марта Бабаев и еще четыре фигуранта этого дела были привезены в Хатаинский райсуд Баку для избрания меры пресечения. «Их доставили с надетыми сзади наручниками и нагнутыми головами, что является формой бесчеловечного обращения. При этом несколько полицейских, надавливая на различные части их тела, причиняли им боль. Несмотря на возражения адвокатов, сотрудники полиции продолжили незаконные действия и использовали в отношении задержанных чрезмерную силу», - пояснила адвокат.

В жалобе прокурору адвокат отмечает, что «в здании суда есть несколько камер наблюдения, и по их записям можно увидеть, в каком положении обвиняемые были доставлены в зал суда».

Далее адвокат указала на прецедентные решения ЕСПЧ, согласно которым, «если сотрудники правоохранительных органов без серьезной необходимости применяют силу в отношении поднадзорного лица, то это расценивается как унижение его достоинства и квалифицируется как нарушение статьи 3 (запрет пыток) Европейской конвенции».

Кроме того, согласно статье 26 закона о полиции Азербайджана, применение физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия должно быть пропорционально возникшей угрозе. "В данном случае, Рамиль Бабаев не оказывал сопротивления полиции, подчинялся приказам, и тем не менее его привели в зал с закованными сзади наручниками и нагнутой вниз головой", - пояснила адвокат.

Защита просит прокурора признать незаконным применение насилия со стороны полицейских и привлечь их к ответственности за эти действия. Для этого защитник ходатайствует о направлении в Хатаинское районное управление полиции запроса для установления сотрудников, доставивших обвиняемых в суд. Также в жалобе содержится просьба запросить из Хатаинского суда видеокадры доставки обвиняемых в зал суда.

Кроме того, адвокат обратилась к омбудсмену Азербайджана в связи с нарушением прав Бабаева. В заявлении указывается на необоснованное заключение Бабаева под стражу. "Рамиль Бабаев страдает периодически происходящими судорогами и в таких ситуациях нуждается в срочном врачебном вмешательстве, и по этой причине содержание его под стражей представляет опасность для его здоровья. С другой стороны, Бабаев получает образование на ступени докторантуры Института философии и социологии Национальной академии наук, и необоснованное ограничение судом его свободы лишает молодого человека возможности продолжать учебу", - отметила Гадир..

Защита просит омбудсмена в рамках его полномочий принять меры для восстановления прав Бабева на свободу, охрану здоровья и образования.

Защитники Амрахова и Джаббара также планируют добиваться домашнего ареста для подзащитных

Ровшана Рагимова, адвокат другого активиста ИДИ Илькина Амрахова, по аналогичным основаниям также намерена ходатайствовать о переводе подзащитного под домашний арест.

Помимо того, что нет правовых оснований для заключения активиста под стражу, необходимость его освобождения связана с семейными обстоятельствами, поскольку на попечении Амрахова мать, больная астмой и тяжелой формой сахарного диабета, и брат, страдающий психическим заболеванием, сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Рагимова также обратилась к прокурору с жалобой на бесчеловечное обращение с Амраховым при задержании и доставке его в суд.

Адвокат Немат Керимли, защитник журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара, сообщил, что также намерен подать ходатайство о переводе Джаббара под домашний арест и бесчеловечное обращение с ним.

"Мушвига Джаббара после задержания подвергли физическому давлению. Кроме того, его в суд везли с закованными сзади наручниками, словно особо опасного преступника, нагибали ему голову. Тем самым были нарушены его права на достойное обращение и презумпция невиновности", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в МВД сегодня не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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