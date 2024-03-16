Пятеро обвиняемых по делу Toplum TV оставлены под арестом

16 марта 2024, 03:02

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Апелляционный суд в Баку оставил под арестом пятерых обвиняемых по делу против Toplum TV и отказался признать нарушения закона при обыске на бывшей съемной квартире еще одного обвиняемого по этому делу Фарида Исмаилова, который остается на свободе под надзором полиции.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах и возбудили уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли настаивают, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест на четыре месяца, адвокаты обжаловали это решение. 15 марта апелляционный суд оставил Мамедли под стражей, проигнорировав доводы защиты о его серьезных проблемах со здоровьем.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилова и Аббасова отпустили под надзор полиции.

Бакинский апелляционный суд (БАС) 15 марта оставил без удовлетворения жалобу на арест видеоредактора Toplum TV Мушвига Джаббара, не приводя никаких доводов в пользу такого решения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Немат Керимли.

"Суд первой инстанции, когда избирал меру пресечения в виде ареста, также не приводил процессуальных оснований - лишь общие слова "может скрыться от следствия", "препятствовать ходу расследования" "деяния носят общественно опасный характер". С другой стороны, Джаббар не признает себя виновным, да и следствие не представило достоверных доказательств вины Джаббара. В деле фигурирует только денежная сумма в иностранной валюте (3200 евро), найденная в доме Джаббара, но он отрицает принадлежность ему этих денег. Это недостаточное доказательство для заключения обвиняемого под стражу", - пояснил Керимли.

Сотрудника ИДИ Али Зейнала апелляционный суд также оставил под стражей. Как отмечает адвокат Зейнала Фариз Намазлы, для его ареста также нет никаких правовых оснований.

"Обнаруженные у него на квартире деньги принадлежат ему самому, а не подложены силовиками, как у других фигурантам этого дела. Зейнал говорит, что эти средства, доллары и евро, эквивалентные 20 тысячам манатов (около 12 тысяч долларов США) - его личные сбережения. Следствие не представило никаких доказательств того, что эти деньги имеют незаконное происхождение", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Намазлы.

Арест другого сотрудника ИДИ Илькина Амрахова суд также признал законным. Его адвокат Ровшана Рагимова, отметив отсутствие оснований для ареста, приводила суду также доводы гуманитарного характера.

"Илькин страдает сахарным диабетом и астмой. Его брат во время 44-дневной войны 2020 года получил травму, которая вызвала у него прогрессирующее заболевание психики. Все расходы на лечение брата нес Илькин, его арест фактически лишает больного ветерана заботы. К сожалению, суд не учел этого, молодой человек был оставлен под стражей", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Под стражей оставлен также еще один представитель ИДИ, член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззет. "Руслан ни в чем не виноват. Нет никаких доказательств вины, кроме денег, которые они подложили к нам квартиру во время обыска. Его задержали через два дня после ареста других сотрудников Toplum TV и ИДИ. Кстати, Руслан сначала был задержан в один день с ними, но потом отпущен; вопрос, стал бы в такой ситуации он оставлять у себя на квартире "контрабандные деньги"? Это обвинение абсурдно, но дело даже не в этом - мы просили, чтобы Руслана освободили по состоянию здоровья. У него желчнокаменная болезнь, он нуждается в срочной операции. Мы сильно тревожимся за Руслана", - сообщила его супруга Гюнель Манафлы корреспонденту "Кавказского узла".

Жалобу на арест Рамиля Бабаева, который был задержан 6 марта в офисе Toplum TV, БАС также отклонил. “Молодой человек не имеет никакого отношения к этому делу, никаких доказательств его вины не представлено. Нелепо обвинять в контрабанде докторанта Национальной академии наук, окончившего магистратуру Азербайджанского университета туризма и менеджмента с самым высоким баллом", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Айша Абдель Гадир.

Рассмотрение жалобы на арест еще одного фигуранта этого дела, главы ИДИ и "Платформы III Республики" Акифа Гурбанова было отложено по просьбе защиты.

"В протоколе суда первой инстанции не были отражены замечания защиты. Адвокат просила вернуть дело в Хатаинский суд для их внесения, и суд удовлетворил просьбу. В ближайшие дни жалоба будет рассмотрена", - сказал корреспонденту"Кавказского узла" соратник Гурбанова, член правления "Платформы III Республики" Самед Рагимов.

БАС оставил без удовлетворения и жалобу защиты репортера Toplum TV Фарида Исмаилова, который заявлял о нарушениях закона при обыске в его бывшей съемной квартире. Исмаилов, в отличие от других фигурантов дела, находится на свободе – ему назначили мерой пресечения надзор полиции.

"Обыск провели в квартире, где Фарид не проживал, он арендовал ее некоторое время назад. Следствие заявило, что там были обнаружены денежные средства, около 3 тысяч евро. Фарид Исмаилов отказался официально давать показания, но сказал, что эти деньги не имеют к нему никакого отношения. Фарид Исмаилов во время обыска находился в наручниках, был лишен возможности пригласить своего адвоката. Апелляционный суд отклонил нашу жалобу, не приведя каких-либо оснований", - сообщила "Кавказскому узлу" адвокат журналиста Зибейда Садыгова.

В БАС подтвердили "Кавказскому узлу" информацию о результатах рассмотрения жалоб по делу Toplum TV. Представители следствия оказались недоступны для комментариев.

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