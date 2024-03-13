Юристы сочли неправомерным увольнение родственника Мамедли

13 марта 2024, 16:42

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Увольнение из клиники врача Айдына Алиева после его критических постов против уголовного преследования учредителя Toplum TV Алескера Мамедли неправомерно, отметили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" юристы. Они подчеркнули, что мотив увольнения был политическим, а Алиев имеет право обратиться в суд.

Как сообщал "Кавказский узел", шурин арестованного учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, врач-радиолог Айдын Алиев уволен из частной клиники. Алиев связывает свое увольнение с публичным заявлением о незаконности ареста Мамедли.

8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту при обысках в их квартирах, возбудив уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили. 9 марта суд отправил обоих под арест на четыре месяца, адвокаты обжаловали это решение. 12 марта коллеги Мамедли попросили отпустить его на поруки, так как арестованный имеет проблемы со здоровьем.

Айдын Алиев сегодня не пошел на работу в клинику "Cтамбул». "Мне вчера сказали, чтобы я не приходил на работу. Руководство клиники либо под давлением властей уволило меня, либо оно просто «перестраховалось», избавившись от врача, который осмелился осудить арест своего родственника по резонансному делу. Приказ мне не выдали. Я не знаю, как там оформили мое увольнение. Сегодня я не ходил в клинику. Наверное, на днях поинтересуюсь, запрошу приказ", - рассказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он еще не принял решение, будет ли судиться с клиникой, добиваясь восстановления на работе или выплаты компенсаций. "Возможно, я подам в суд. Но в моем увольнении есть политический подтекст и вряд ли суд удовлетворит жалобу", - продолжил Алиев.

По его словам, он надеется довольно быстро выйти на новую работу. "Конечно, основную часть доходов семьи обеспечиваю я. Моя супруга работает, она тоже врач, педиатр, но ее зарплата не высокая. У нас трое детей, старшая учится в университете, двое – в школе. Но мне уже поступило несколько предложений о работе. Я сейчас их оцениваю, в ближайшие дни определюсь. Надеюсь, что вынужденный "простой" будет коротким и материальные потери от увольнения будут минимальными", - сказал Алиев.

Вопросы взаимоотношения работника и работодателя регулируются трудовым договором, отметил эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров.

"Трудовой контракт составляется не произвольно, а должен соответствовать Трудовому кодексу. В этом документе описаны случаи, когда контракт может быть расторгнут работодателем в одностороннем порядке. Речь идет о случаях невыполнения работником профессиональных обязанностей, отсутствия на работе без уважительной причины, нарушения трудовой дисциплины, появления на рабочем месте в нетрезвом состоянии. С Айдыном Алиевым лично не знаком. Но у него хорошая репутация. О нем я слышал от знакомых из социальных сетей. Его характеризуют как специалиста высокого уровня. Поэтому о профессиональной непригодности речи не может. Он известный в обществе человек, заместитель председателя объединения врачей. Думаю, что дисциплину он также не нарушал. Так что его увольнение очевидно незаконное и политически мотивированное. В Азербайджане уволить работника очень легко. Профсоюзы в стране - лишь формальная структура, находящаяся на службе у правительства. Суды также являются придатком власти", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, у Алиева есть право обратиться в суд с иском к работодателю. "В этой истории есть политические мотивы. Айдын Алиев – родственник Алескера Мамедли, и пострадал за то, что осудил его арест и распространил видеокадры его задержания лицами в штатском. Фактически он разоблачил работу правоохранительных органов, которые не соблюли законную процедуру задержания, а отследили человека и фактически похитили его перед больницей", - отметил Сафаров.

Член Центра права "Защитник" Самед Рагимов также считает неправомерным увольнение Алиева. "Для увольнения сотрудника должны быть веские основания. Даже при их наличии работнику сначала должны вынести предупреждение, выговор и уже потом, если он не исправился расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке. А так просто вызвать и сказать, чтобы он сам не приходил на работу – просто незаконно. Айдын Алиев имеет полное право судиться с клиникой", - сказал Рагимов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также полагает, что Алиева уволили из-за публичной защиты Мамедли и распространения кадров его задержания. "Айдын Алиев - человек с активной гражданской позицией. Он один из немногих врачей, которые имеют смелость публично критиковать проблемы здравоохранения", - отметил Рагимов.

Получить комментарии в клинике "Стамбул" корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Несмотря на неоднократные звонки в колл-центр клиники после проигрывания записи на автоответчике раздавались гудки отбоя.

Напомним, 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Toplum TV работает с 2016 года и позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. В последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. В феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях на президентских выборах.

Ранее в Азербайджане по обвинению в контрабанде валюты были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Кому были посвящены их антикоррупционные расследования, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". О новой волне репрессий против независимой прессы рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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