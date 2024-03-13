Родственник арестованного учредителя Toplum TV лишился работы

13 марта 2024, 03:57

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Шурин арестованного учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, врач Айдын Алиев, уволен из частной клиники. Алиев связывает свое увольнение с публичным заявлением о незаконности ареста Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту при обысках в их квартирах, возбудив уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили. 9 марта суд отправил обоих под арест на четыре месяца, адвокаты обжаловали это решение. 12 марта коллеги Мамедли попросили отпустить его на поруки, так как арестованный имеет проблемы со здоровьем.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Шурин Мамедли Айдын Алиев 12 марта был уволен с должности врача-радиолога в частной клинике «Стамбул» в Баку. Об этом сам Алиев, который также является зампредом общественного Объединения врачей Азербайджана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла».

«Руководство клиники заявило мне, что я уволен. Никаких разъяснений не предоставили, просто сказали, чтобы я «с завтрашнего дня» не приходил на работу», - рассказал он.

Алиев отметил, что отказался писать заявление об увольнении по собственному желанию, но пока не знает, чем руководство обосновало свое решение в приказе об увольнении.

«Ко мне никаких претензий не может быть. Договор с клиникой, сертификаты о моей квалификации, выплаты мной налоговой и платежей по обязательному социальному страхованию в порядке, жалоб на меня не было», - уверен он.

Врач связывает увольнение с реакцией на арест его зятя Алескера Мамедли. Он пока не решил, будет ли судиться с бывшим работодателем.

«Мужа моей сестры Алескера Мамедли незаконно арестовали. Я об этом публично заявил в социальных сетях и медиа, осудив преследование невиновного человека, который, к тому же, имеет проблемы со здоровьем. Я поделился видеокадрами задержания лицами в штатском моего зятя перед клиникой, когда он вышел после обследования. Видимо все это кому-то очень не понравилось», - сказал Алиев, отметив, что еще не обдумывал возможности дальнейшего трудоустройства.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов осудил увольнение Алиева. «Айдына Алиева наказали за то, что он не промолчал перед несправедливостью и произволом. Он распространил видеокадры задержания Алескера Мамедли: немолодого преподавателя, общественного деятеля, видного эксперта, учредителя СМИ задерживают словно опасного преступника в ходе «оперативного мероприятия», хотя могли бы просто вызывать в полицию и там задержать. А увольнение Алиева — в лучших традициях советского прошлого, когда из-за «врагов народа» страдали также члены их семей и другие родственники», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Представители клиники «Стамбул» оказались недоступны для комментариев.

Toplum TV работает с 2016 года и позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. В последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. В феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях на президентских выборах.

Ранее в Азербайджане по обвинению в контрабанде валюты были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Кому были посвящены их антикоррупционные расследования, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". О новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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