Хадидже Исмаиловой запрещен выезд из Азербайджана

23 марта 2024, 11:21

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Власти Азербайджана запретили выезд из страны главреду Toplum TV Хадидже Исмайловой после того, как она отказалась давать в полиции показания по делу о контрабанде, возбужденному против ее коллег.

Как информировал "Кавказский узел", 14 марта главред Toplum TV Хадиджа Исмайлова, сославшись на Конституцию Азербайджана, отказалась давать полиции показания по делу о контрабанде, возбужденном в отношении ее коллег. После трехчасового пребывания в главном управлении полиции Баку она была отпущена.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ) по уголовному делу о контрабанде валюты. 12 марта коллеги Мамедли попросили отпустить его на поруки в связи с состоянием здоровья.

Хадиджа Исмайлова узнала, что ей запрещен выезд из Азербайджана после того, как она отказалась давать показания в полиции.

"Я отказалась давать показания следователю по уголовному дело, возбужденному против журналистов Toplum TV. Пришла в главное управление сама, по звонку из полиции. Вопросы задавал следователь Гаджибала Гаджиев. Он был недоволен, несколько раз заходил и выходил из комнаты, в которой меня допрашивал. Потом меня отпустили и больше мне не звонили. Вскоре я узнала, что в отношении меня введен запрет на выезд из страны", – сказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что иного давления на нее не оказывалось.

Напомним, главред Toplum TV ранее пояснила, что считает следствие предвзятым, и что отказалась давать показания, так как опасается, что они впоследствии могут быть использованы против нее.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана.

Отметим, что Хадиджа Исмайлова известна своими расследованиями фактов коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года суд приговорил журналистку к 7,5 года заключения по экономическим обвинениям. Исмайлова вину не признала. В апреле 2013 года журналистка стала одним из 10 победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Хадидже Исмайловой.

Toplum TV позиционирует себя как независимый онлайн-ресурс, представляющий площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На YouTube-канале ресурса на 6 марта 2024 года насчитывается 88,7 тысячи подписчиков, в Instagram* – 31 тысяча, в Facebook* – 22 тысячи, в Telegram – 559 человек. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

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