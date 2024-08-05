Состояние Алескера Мамедли ухудшилось в бакинском изоляторе

05 августа 2024, 17:07

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Арестованный в Баку учредитель Toplum TV Алескер Мамедли начал испытывать проблемы с кровяным давлением, а назначенное врачами лечение не помогает, рассказал его брат.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля учредитель Toplum TV Алескер Мамедли направил в комитет ООН по правам человека жалобу на то, что конвой не допустил к его медобследованию доверенных врачей и присутствовал при врачебной процедуре. У журналиста диагностирована доброкачественная опухоль, но результаты обследования вызывают сомнения, заявил его брат Насими Мамедли.

14 июня суд в Баку предписал провести медобследование Алескера Мамедли в частной клинике, и 22 июня ему была сделана биопсия в медцентре. Врачи не взяли ряд анализов, а силовики не пустили на процедуру медработников, которым Мамедли доверяет и которым суд разрешил присутствовать. Во время процедуры около Мамедли стояли 10-12 силовиков, а наручники с него сняли только по настоянию врача.

Проблемы со здоровьем Алескера Мамедли усугубились, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Насими Мамедли после того, как сегодня поговорил с братом по телефону. Он пояснил, что в последнее время у Алескера Мамедли стабильно высокое давление (175 на 100), тогда как до ареста он никогда не жаловался на кровяное давление.

Лечение не может дать эффективные результаты. Напротив, проблемы со здоровьем усугубляются

"Алескер принимает лечение, назначенное доверенными нами врачами. Но дело в том, что в условиях содержания в жаркую погоду в замкнутом пространстве, где нет кондиционера, лечение не может дать эффективные результаты. Напротив, проблемы со здоровьем усугубляются. С другой стороны, несправедливость и бесправие, с которыми столкнулся Алескер негативно повлияли на его нервную систему. А опухоль в щитовидной железе затрудняет ему дыхание и нарушает режим сна", - рассказал он.

Лечение щитовидной железы пока не приносит позитивных результатов, добавил Мамедли. "В действительности врачи ему рекомендовали хирургическую операцию на щитовидной железе", - сказал он.

Алескер не хочет, чтобы его вновь везли в больницу под надзором силовиков

Однако, по его словам, Алескер Мамедли не хочет, чтобы операция проводилась в условиях содержания его под стражей. "Алескер не хочет, чтобы его вновь везли в больницу под надзором силовиков и под их контролем проводили операцию. Ибо 22 июня, когда его вывозили на обследование биопсии в частную клинику, он был подвергнут плохому обращению. Поэтому Алескер не хочет давать им повод для повторного плохого обращения с ним. Как бы это тяжело ни было, он пока отказывается от хирургической операции", - рассказал Насими Мамедли.

Кроме того, Алескер Мамедли столкнулся с еще одной проблемой: при задержании у него изъяли мобильный телефон, и теперь он не может сдать налоговую отчетность посредством электронной подписи. "А Алескер должен выдать доверенность членам своей семьи для получения нового номера для электронной подписи и поручения представления налоговой отчетности. Однако ему это не позволяют. Согласно закону, в СИЗО может быть приглашен нотариус для оформления доверенности представителям. Но Алескеру не позволяют воспользоваться этим правом", - сказал Насими Мамедли.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Алескер Мамедли был задержан 8 марта и на следующий день арестован на четыре месяца по обвинению в контрабанде валюты. Он отверг обвинения. 29 марта суд отказал Мамедли в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья. 3 июля арест Мамедли был продлен еще на три месяца.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

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