Продлен срок ареста четверым обвиняемым по делу Toplum TV

03 июля 2024, 18:07

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Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли еще на три месяца, несмотря на проблемы у него со здоровьем. На такой же срок продлено содержание под стражей Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова и Али Зейнала. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV 1 , а также три сотрудника Института демократических инициатив 2 заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. Алескеру Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы.

В Хатаинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение ходатайства и представление следственного органа о продлении предварительного заключения Алескера Мамедли еще на три месяца – до 6 октября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Мамедли Агиль Лаидж.

По его словам, сторона защиты указала на несостоятельность продления срока ареста Мамедли. "Во-первых, для заключения Алескера Мамедли не было достаточных правовых оснований. То, что он причастен к контрабанде является плодом субъективных предположений следствия. С другой стороны, у него серьезные проблемы со здоровьем. При этом, биопсию ему в связи с опухолями в щитовидной железе сделали только в левой части горла, в то время как большая опухоль расположения в правой части. Мы добивались биопсии более трех месяцев. Наконец ее разрешили, но исследование было не полным. На процедуру биопсии, вопреки решению суда, не были допущены семейные врачи Алескера Мамедли. Также анализы не были взяты по компонентам, определенным его врачами», - рассказал адвокат.

Это, по словам Лаиджа, подрывает доверие результатам биопсии и анализов, которые должны быть объявлены в ближайшее время. Однако суд удовлетворил ходатайство и представление следствия и продлил срок ареста Мамедли до 6 октября.На решение суда будет подана апелляция, сказал Лаидж. Кроме того, по его словам, защита будет настаивать на проведении биопсии и в опухоли в правой части горла Мамедли.

Хатаинский суд 3 июля продлил также на три месяца до 6 октября сроки предварительного заключения еще трех фигурантов этого дела – Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова и Али Зейнала.

Их адвокаты - Гюнай Исмайлова, Ровшана Рагимова и Фариз Намазлы сообщили, что эти решения будут обжалованы в апелляционном суде.

"Никаких оснований для содержания Али Зейнала под стражей нет. Для заключения его под арест следствие не представило первичных достоверных доказательств. И сегодня представители следствия основывались лишь на своих предположениях, что он может скрыться от следствия. При этом, следственных действий с моим подзащитным не проводится. Мы подадим на решение суда апелляционную жалобу", - сказал адвокат Фариз Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".

Рассмотрение ходатайств о продлении сроков ареста до 6 октября еще трех фигурантов дела главы Института демократических инициатив (ИДИ) Акифа Гурбанова, активистов ИДИ Русла Иззетли и Мушвига Джаббара было перенесено на 4 июля.

"Перенос заседания нам объяснили нехваткой транспортных средств у пенитенциарной службы для перевозки заключенных. Но, мы считаем, что целью было минимизировать возможности Акифа Гурбанова для общения с другими фигурантами этого дела", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова.

В Хатаинском суде подтвердили информацию о решениях суда в отношении Мамедли, Бабаева, Амрахова и Зейнала и переносе слушаний по делам Гурбанова, Иззетли и Джаббара.

Сотрудник суда объяснил это "техническими проблемами". Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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