Алескер Мамедли оставлен под стражей вопреки ухудшению здоровья

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Суд в Баку оставил без удовлетворения просьбу учредителя Toplum Tv Алескера Мамедли о переводе под домашний арест, несмотря на усугубление у него проблем со здоровьем. Мамедли назвал решение суда политическим заказом.

Как писал "Кавказский узел", Алескер Мамедли был задержан 8 марта и на следующий день арестован по обвинению в контрабанде валюты. Он отверг обвинения. В начале сентября Мамедли после жалоб на боли прошел медобследование в бакинском СИЗО. Врачи обнаружили у него болезнь почек, но арестованного не перевели на стационарное лечение, хотя врачи указали на необходимость хирургической операции. Алескер Мамедли страдает от приступов удушья из-за опухоли в щитовидной железе, головных болей и скачков давления, рассказал в августе его брат.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сегодня Алескер Мамедли позвонил из Бакинского СИЗО-1 своему брату Насими Мамедли. «Алескер сообщил, что вчера, 27 ноября, Хатаинский районный суд под председательством судьи Фуада Ахундова рассмотрел его ходатайство о переводе под домашний арест. Алескер присоединился по видеосвязи из СИЗ и заявил суду, что его проблемы со здоровьем не устранимы консервативным лечением. Он нуждается в срочной хирургической операции по удалению опухоли в щитовидной железе. Хотя ранее медики выдали заключение о том, что опухоль доброкачественная, Алескеру легче не стало. Он задыхается, не может спать. Алескер страдает повышенным кровяным давлением, испытывает сильные головные боли. Тюремные врачи также отмечали необходимость операции на щитовидной железе. Но условий и специалистов для проведения такой операции в госпитале пенитенциарной системы нет», - рассказал брат Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Алескер Мамедли также указал суду, что его необоснованное уголовное преследование и арест причинили моральные и материальные страдания членам его семьи. "У него двое детей получают высшее образование в университетах. Однако, находясь в тюрьме, он не может решить вопросы с оплатой их обучения. Кроме того, морально-психологическая напряженность из-за несправедливого ареста отца негативно влияет на учебу детей. Алескер указал, что его освобождение из-под ареста никаких препятствий не создает для следствия. Находясь на свободе, он готов в любой момент явиться на следствие. С другой стороны, за 9 месяцев все необходимые следственные действия уже проведены, у него взяты показания, допрошены многочисленные свидетели. Фактически предварительное следствие уже давно закончено. В таком случае, какой смысл его дальше держать в заключении, тем более что есть все законные основания перевести его под домашний арест», - продолжил Насими Мамедли.

Однако, добавил он, судья Агаев без всяких вопросов к следователю, не затребовав никаких доказательств, доводов в пользу продолжения содержания Мамедли под стражей не удовлетворил ходатайство. «Алескер сказал, что это решение абсолютно незаконное и несправедливое. Судья, проигнорировав закон и нормативные акты, по политическому заказу оставил Алескера под стражей. На это решение будет подана апелляционная жалоба», - продолжил брат арестованного.

В Хатаинском суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о судебном заседании по поводу ходатайства Мамедли.

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