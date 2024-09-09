Алескеру Мамедли отказано в госпитализации вопреки ухудшению состояния

09 сентября 2024, 15:30

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Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли после жалоб на боли прошел медобследование в бакинском СИЗО, и врачи обнаружили у него болезнь почек, однако не перевели на стационарное лечение, сообщил его брат.

Как писал "Кавказский узел", учредитель Toplum TV Алескер Мамедли страдает от приступов удушья из-за опухоли в щитовидной железе, головных болей и скачков давления, а лечение не помогает, рассказал 26 августа его брат.

Алескер Мамедли был задержан 8 марта и на следующий день арестован по обвинению в контрабанде валюты. Он отверг обвинения. 29 марта суд отказал Мамедли в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья.

У Алескера Мамедли возникли боли в брюшной полости, в связи с этим в конце минувшей недели ему провели в СИЗО ультразвуковое исследование внутренних органов, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" брат арестованного Насими Мамедли.

Врачи, которым мы доверяем, советуют проведение хирургической операции

"После назначения лечения частным врачом, расширение в поджелудочной железе остается стабильным. Одновременно Алескеру повторно обследовали щитовидную железу. В ней не наблюдается дальнейшего увеличения – сохраняются узелки размером в 23,5 и 15 мм. Тем не менее, у Алескера сохраняются приступы удушья, головные боли. Врачи, которым мы доверяем, советуют проведение хирургической операции Алескеру. Но он отказывается идти на операцию под стражей. Ибо в середине июня на медобследовании в частной клинике силовики вмешивались в работу медиков", - сказал Мамедли.

14 июня суд в Баку предписал провести медобследование Алескера Мамедли в частной клинике, и 22 июня ему была сделана биопсия в медцентре. Врачи не взяли ряд анализов, а силовики не пустили на процедуру медработников, которым Мамедли доверяет и которым суд разрешил присутствовать. Во время процедуры около Мамедли стояли 10-12 силовиков, а наручники с него сняли только по настоянию врача.

Опухоль негативно сказывается на состоянии Алескера, подчеркнул его брат. "У него нарушен сон, и это негативно влияет на нервную систему и психику. Возникло ослабление зрения. При этом в левой почке у Алескера обнаружены камни. Несколько камней выпали в мочевой пузырь", - рассказал он.

Ему рекомендовали иметь при себе обезболивающие лекарства

По его словам, Алескера Мамедли "предупредили, что при выходе камней естественным путем могут быть нестерпимые боли". "Поэтому ему рекомендовали иметь при себе обезболивающие лекарства. Однако, несмотря на возникшие проблемы с почками и риском острых болей, моего брата не перевели на стационарное лечение, хотя бы в санчасть СИЗО, я уже не говорю о госпитализации в лечебное учреждение Пенитенциарной службы", - отметил Насими Мамедли.

За полгода содержания в СИЗО с Алескером Мамедли не было проведено ни одного следственного действия, отметил он. "Тогда какой смысл содержать его под стражей с такими серьезными заболеваниями, как опухоль щитовидной железы, почечные камни, нарушений нервной системы, гипертония?" - сказал Насими Мамедли.

Представители Пенитенциарной службы и следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

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