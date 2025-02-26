RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:00, 26 февраля 2025

Защита убедила суд перевести Бейляргызы под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку согласился отпустить из-под стражи журналистку Шахназ Бейляргызы, которая нуждается в лечении.

Как писал "Кавказский узел", редактор Toplum TV Шахназ Бейляргызы 5 февраля была задержана, а на следующий день арестована по уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV. В связи с серьезными проблемами со здоровьем она взята под наблюдение врачей в СИЗО. 13 февраля апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест, и защита решила подать ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

Шахназ Бейляргызы предъявлены те же обвинения, что и ранее арестованным журналистам и активистам по делу Toplum TV. В частности, она обвиняется по статьям о незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, добытых преступным путем, уклонении от уплаты налогов и контрабанде. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Супруг журналистки сообщил "Кавказскому узлу", что Бейляргызы страдает гипертонией, острой формой сахарного диабета, ишемической болезнью сердца, также у нее киста в головном мозге.

Сегодня в Хатаинском райсуде Баку состоялось рассмотрение ходатайства защиты о переводе Бейляргызы под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Бахтияр Гаджиев.

Суд удовлетворил ходатайство, и она была освобождена в зале суда

Он пояснил, что защита попросила освободить журналистку из-под стражи по состоянию здоровья. "У Шахназ Бейляргызы серьезные проблемы со здоровьем. Она сразу после ареста в СИЗО была помещена в санитарно-медицинскую часть. В последние дни у нее были осложнения болезней. Поэтому мы вновь ходатайствовали перед судом перевести Шахназ Бейляргызы под домашний арест. Отрадно, что сегодня суд удовлетворил ходатайство, и она была освобождена в зале суда", - рассказал адвокат, подчеркнув, что журналистка остается под следствием.

Представитель Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об удовлетворении ходатайства защиты о переводе Бейляргызы под домашний арест.

Напомним, 9 февраля Toplum TV объявило, что приостановило деятельность в Азербайджане из-за преследования журналистов. Издание будет продолжать работу за границей.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бахруз Самедов у здания суда в Баку 5 сентября 2024 года. Скриншот со страницы журналистки Ульвии Али в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
03:50, 26 февраля 2025
Бахруз Самедов прекратил голодовку в СИЗО
00:53, 26 февраля 2025
Натигу Джавадлы отказано в переводе под домашний арест
Фарид Исмаилов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-toplum-tv-arestovan-zhurnalist-farid-ismailov/
18:13, 25 февраля 2025
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей
Мохйаддин Оруджев. Фото: https://abzas.org/2023/10/ictimai-faln-prezidenti-tnq183ebcd2-c/
14:04, 25 февраля 2025
Оруджев приговорен к трем годам лишения свободы
Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13:33, 24 февраля 2025
Sputnik Азербайджан ликвидирован
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:44, 25 февраля 2025
Ветер с Апшерона
3
В Азербайджане нет закона о ЖО, но оно есть
Фото
14:48, 24 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
После 23 февраля сразу 24-е - непустой символизм
Фото
19:27, 23 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Зимние нерадости
Все блоги
Справочник
На вокзале. 1957 год Фрунзе. Жители села Юрт-Аух. Фото: Общественное достояние https://ru.wikipedia.org/ Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
11:55, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Россия в Ходжалинском геноциде
Фото
11:19, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Страх от пальмового масла
Фото
20:06, 25 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Правовые извращения самых гуманных судов
Фото
16:44, 25 февраля 2025
Ветер с Апшерона
3
В Азербайджане нет закона о ЖО, но оно есть
Фото
14:48, 24 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
После 23 февраля сразу 24-е - непустой символизм
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Подросток с ножом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
26 февраля 2025, 10:04
Школьник задержан в Дагестане за ножевое ранение одноклассника

Фарид Исмаилов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-toplum-tv-arestovan-zhurnalist-farid-ismailov/
25 февраля 2025, 18:13
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей

Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:40
Транскам закрыт для всех видов транспорта

Село Старый Сивух. Фото: gumbet.dag.muzkult.ru/media/2019/01/11/1270614385/file11100.jpg https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:01
Сивухцы добились реакции Меликова на свои требования

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше