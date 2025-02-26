Защита убедила суд перевести Бейляргызы под домашний арест

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Суд в Баку согласился отпустить из-под стражи журналистку Шахназ Бейляргызы, которая нуждается в лечении.

Как писал "Кавказский узел", редактор Toplum TV Шахназ Бейляргызы 5 февраля была задержана, а на следующий день арестована по уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV. В связи с серьезными проблемами со здоровьем она взята под наблюдение врачей в СИЗО. 13 февраля апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест, и защита решила подать ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

Шахназ Бейляргызы предъявлены те же обвинения, что и ранее арестованным журналистам и активистам по делу Toplum TV. В частности, она обвиняется по статьям о незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, добытых преступным путем, уклонении от уплаты налогов и контрабанде. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Супруг журналистки сообщил "Кавказскому узлу", что Бейляргызы страдает гипертонией, острой формой сахарного диабета, ишемической болезнью сердца, также у нее киста в головном мозге.

Сегодня в Хатаинском райсуде Баку состоялось рассмотрение ходатайства защиты о переводе Бейляргызы под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Бахтияр Гаджиев.

Суд удовлетворил ходатайство, и она была освобождена в зале суда

Он пояснил, что защита попросила освободить журналистку из-под стражи по состоянию здоровья. "У Шахназ Бейляргызы серьезные проблемы со здоровьем. Она сразу после ареста в СИЗО была помещена в санитарно-медицинскую часть. В последние дни у нее были осложнения болезней. Поэтому мы вновь ходатайствовали перед судом перевести Шахназ Бейляргызы под домашний арест. Отрадно, что сегодня суд удовлетворил ходатайство, и она была освобождена в зале суда", - рассказал адвокат, подчеркнув, что журналистка остается под следствием.

Представитель Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об удовлетворении ходатайства защиты о переводе Бейляргызы под домашний арест.

Напомним, 9 февраля Toplum TV объявило, что приостановило деятельность в Азербайджане из-за преследования журналистов. Издание будет продолжать работу за границей.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

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