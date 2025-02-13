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17:55, 13 февраля 2025

Суд оставил Шахназ Бейляргызы под арестом

Шахназ Бейляргызы. Скриншот фото с сайта Toplum TV от 05.02.25, https://toplummedia.tv/siyaset/pspan-stylefont-size18pxspan-stylefont-familytimes-new-romantimesserifstrongjurnalist-sahnaz-beylerqizi-saxlanilibstrongspanspanp

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку оставил под стражей журналистку Toplum TV Шахназ Бейляргызы, отказавшись учесть доводы защиты о ее плохом состоянии. Бейляргызы заявила в суде, что ее преследуют за журналистскую деятельность.

Как писал "Кавказский узел", редактор Toplum TV Шахназ Бейляргызы была задержана 5 февраля по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV. 6 февраля суд в Баку отправил журналистку под арест. В связи с серьезными проблемами со здоровьем она взята под наблюдение врачей в СИЗО. Супруг журналистки сообщил "Кавказскому узлу", что Бейляргызы страдает гипертонией, острой формой сахарного диабета, ишемической болезнью сердца, также у нее киста в головном мозге. 8 февраля правозащитники попросили президента Азербайджана заступиться за Бейляргызы.

Шахназ Бейляргызы предъявлены те же обвинения, что и ранее арестованным журналистам и активистам по делу Toplum TV. В частности, она обвиняется по статьям о незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, добытых преступным путем, уклонении от уплаты налогов и контрабанде. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

В Бакинском апелляционном суде 13 февраля состоялось рассмотрение жалобы на арест Бейляргызы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Бахтияр Гаджиев.

"Мы в жалобе указали не только на отсутствие правовых оснований для привлечения Бейляргызы к уголовной ответственности, но и проблемы у нее со здоровьем. Сразу после поступления в СИЗО ее поместили в санчасть и положительных сдвигов в ее здоровье нет. Давление у нее нестабильно, уровень сахара в крови повышен. У нее киста в головном мозге. К сожалению, апелляционный суд отклонил жалобу под предлогом того, что "в обстоятельствах дела нет изменений"", - рассказал адвокат.

По его словам, защита продолжит использовать правовые меры для освобождения Бейляргызы из-под стражи и подаст ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

Адвокат сказал, что Бейляргызы в суде заявила, что обвинения лишены оснований и ее арестовали в связи с журналистской деятельностью.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил, что жалоба на арест журналистки оставлена без удовлетворения.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, после ареста Бейляргызы, издание Toplum TV приостановило деятельность в Азербайджане из-за преследования журналистов. Ресурс будет продолжать работу за границей.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

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Автор: "Кавказский узел"

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