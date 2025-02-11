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12:23, 11 февраля 2025

Комитет по защите журналистов призвал освободить Шахназ Бейляргызы

Шахназ Бейляргызы. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/zaderzana-zurnalistka-saxnaz-beilyargyzy-602101

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Базирующийся в Нью-Йорке международный Комитет по защите журналистов осудил арест в Азербайджане редактора Toplum TV Шахназ Бейляргызы и призвал власти страны освободить ее, а также других заключенных под стражу журналистов.

Как информировал "Кавказский узел", редактор Toplum TV Шахназ Бейляргызы была задержана 5 февраля по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV. 6 февраля суд в Баку отправил журналистку под арест. В связи с серьезными проблемами со здоровьем она взята под наблюдение врачей в СИЗО. Супруг журналистки сообщил "Кавказскому узлу", что Бейляргызы страдает гипертонией, острой формой сахарного диабета, ишемической болезнью сердца, также у нее киста в головном мозге. 8 февраля правозащитники попросили президента Азербайджана заступиться за Бейляргызы.

Шахназ Бейляргызы предъявлены те же обвинения, что и ранее арестованным журналистам и активистам по делу Toplum TV. В частности, она обвиняется по статьям о незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, добытых преступным путем, уклонении от уплаты налогов и контрабанде. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Комитет по защите журналистов (КЗЖ) призвал власти Азербайджана немедленно освободить Шахназ Бейляргызы. "Арест опытной журналистки Шахназ Бейляргызы подчеркивает, как власти Азербайджана используют обвинения в западном финансировании, чтобы заставить замолчать ведущие независимые голоса", – приведены на сайте организации слова координатора программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что Бейляргызы страдает от острых проблем со здоровьем, каждый день, который она несправедливо проводит за решеткой, ставит под угрозу ее жизнь.

Власти Азербайджана должны немедленно освободить ее вместе со всеми другими несправедливо заключенными в тюрьму журналистами, подчеркнула Саид.

"Бейляргызы входит в число по меньшей мере 23 журналистов и работников СМИ, которые в настоящее время находятся в тюрьмах Азербайджана в отместку за свою работу. Большинство из них были заключены в тюрьму по подозрению в получении западного финансирования на фоне масштабного подавления инакомыслящих с конца 2023 года и ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом", – подчеркнул КЗЖ.

По данным ежегодной переписи тюрем, проведенной КЗЖ, в 2024 году Азербайджан вошел в десятку стран с наибольшим числом заключенных журналистов. На электронное письмо КЗЖ с просьбой прокомментировать ситуацию МВД Азербайджана, которое курирует полицию, ответа не поступило, говорится в заключение заявления КЗЖ. 

Адвокат Бейляргызы отметил, что журналистка все еще содержится в санчасти Бакинского СИЗО-1 и время рассмотрения апелляционной жалобы на ее арест еще не назначена. "Мы надеемся, что апелляционный суд учтет не только отсутствие правовых оснований для содержания журналистки под стражей, но и состояние ее здоровья", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, после ареста Бейляргызы, издание Toplum TV приостановило деятельность в Азербайджане из-за преследований журналистов. Ресурс будет продолжать работу за границей.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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