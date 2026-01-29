Арестованный по делу Meydan TV журналист отпущен из СИЗО на похороны матери

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованному по делу Meydan TV журналисту Шамшаду Ага предоставлен краткосрочный отпуск для участия в поминках его матери.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор сайта argument.az Шамшад Ага (Агаев) был арестован 5 февраля по делу Meydan TV. В сентябре он был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы из-за проблем со здоровьем. Журналист страдает язвой желудка, сообщили его родственники.

В октябре 2025 года представители Института демократических инициатив, сами находящиеся под стражей, попросили президента Азербайджана содействовать освобождению Шамшада Аги. Они указали, что его жена нуждается в лечении, а детям нужна опека отца.

Бакинский суд по тяжким преступлениям сегодняшним утром рассмотрел ходатайство защиты Шамшада Ага о предоставлении разрешения на участие в похоронах его матери, сообщил корреспонденту «Кавказского узла адвокат Фахраддин Мехтиев.

“Вчера мы получили печальную весть о кончине 77-летней матери Шамшада. Сразу подали ходатайство в суд о разрешении ему принять участие в похоронах и поминках. Сегодня утром Бакинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство. Ему предоставлен трехдневный отпуск с 29 по 31 января», - сказал адвокат.

По его словам, в сопровождении конвоя Ага отбыл в село Шивля Лерикского района на юге Азербайджана

В суде подтвердили информацию о предоставлении Ага отпуска.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Напомним, адвокаты "не услышали от следственного органа разумных объяснений" заключения Аги под стражу, рассказала в феврале 2025 года "Кавказскому узлу" адвокат журналиста Шахла Гумбатова. "Ведь он ранее вызывался на следствие по другому делу и сразу явился в полицию. С другой стороны, в отношении него уже ранее был введен запрет на выезд из страны. То есть оснований полагать, что он сможет скрыться, уклоняться от следствия, нет. Однако в итоге суд избрал в отношении Аги меру пресечения в виде ареста... Мы так и не поняли, чем суд обосновал свое решение. Ибо была оглашена резолютивная часть постановления", - сказала она.